https://news.day.az/azerinews/1850663.html Özəl şirkətlər ƏDV hesablarındakı vəsaiti DSMF-yə yönəldə biləcək Azərbaycanda bəzi özəl şirkətlər üçün ƏDV depozit hesablarındakı vəsaitlərin bir hissəsinin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) yönəldilməsi imkanı yaradılacaq. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiqləyib.
Özəl şirkətlər ƏDV hesablarındakı vəsaiti DSMF-yə yönəldə biləcək
Azərbaycanda bəzi özəl şirkətlər üçün ƏDV depozit hesablarındakı vəsaitlərin bir hissəsinin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) yönəldilməsi imkanı yaradılacaq.
Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiqləyib.
Sənədə əsasən, yeni mexanizm 2027-ci il yanvarın 1-dən etibarən 4 il müddətində tətbiq olunacaq. Mexanizmin tətbiq qaydaları və şərtləri isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən təsdiqlənəcək.
Qanun 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
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