https://news.day.az/world/1850626.html Американский город после мощного торнадо - ФОТО - ВИДЕО В Сети показали обстановку в городе Менаше (население 19 тысяч человек), штат Висконсин, США после торнадо. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Американский город после мощного торнадо - ФОТО - ВИДЕО
В Сети показали обстановку в городе Менаше (население 19 тысяч человек), штат Висконсин, США после торнадо.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре