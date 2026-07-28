https://news.day.az/world/1850626.html Американский город после мощного торнадо - ФОТО - ВИДЕО В Сети показали обстановку в городе Менаше (население 19 тысяч человек), штат Висконсин, США после торнадо. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:

Американский город после мощного торнадо - ФОТО - ВИДЕО

В мире, 28 июля 2026 11:34 (UTC +04:00) 656
Американский город после мощного торнадо

В Сети показали обстановку в городе Менаше (население 19 тысяч человек), штат Висконсин, США после торнадо.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем данные кадры:

  • Американский город после мощного торнадо
  • Американский город после мощного торнадо
  • Американский город после мощного торнадо
  • Американский город после мощного торнадо
  • Американский город после мощного торнадо
  • Американский город после мощного торнадо
  • Американский город после мощного торнадо
  • Американский город после мощного торнадо
  • Американский город после мощного торнадо
  • Американский город после мощного торнадо
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