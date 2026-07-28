В европейской стране ввели режим ЧП в энергетике

Правительство Молдовы ввело на 30 дней режим тревоги в сфере энергетики из-за перебоев в поставках горючего. Решение было принято на заседании правительства, его транслирует пресс-служба кабинета министров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Предлагаю объявить состояние тревоги на национальном уровне в энергетическом секторе на период в 30 дней", - сказал премьер-министр республики Василе Тофан.

Его предложение было поддержано членами кабинета и вступает в силу после обнародования в "Официальном вестнике".