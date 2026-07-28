Более ста человек отравились дымом в метро Барселоны - ФОТО - ВИДЕО

При пожаре в метро Барселоны 137 человек отравились дымом, 40 из них попали в больницу, пишет La Vanguardia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Газета сообщает, что возгорание произошло накануне вечером между станциями "Клот" и "Глорьес". Машинист поезда заметил пламя с расстояния в 50 м, экстренно затормозил и вызвал экстренные службы. Хотя в таких ситуациях рекомендуется дождаться пожарных, из-за густого дыма в вагонах стало невозможно дышать. По этой причине пассажиры открыли двери и бросились бежать по туннелю. В момент возгорания в метро было около 300 чел.

В статье говорится, что наиболее вероятной причиной пожара была оторвавшаяся обшивка контактной сети в туннеле. Из-за случившегося эта линия метро была практически выведена из строя. Движение планируют восстановить утром 28 июля.