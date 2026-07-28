Автор: Ибрагим Алиев

Охватившие юго-запад Франции лесные пожары стали крупнейшими в стране за последние десятилетия. С 22 июля огонь уничтожил около 42 тысяч гектаров растительности между Бордо и побережьем Атлантического океана. Эвакуированы 220 тысяч человек. Общая площадь, пройденная огнем во Франции с начала года, достигла 116 тысяч гектаров.

Масштаб бедствия показал уязвимость даже одного из наиболее развитых государств Европы. Современная техника, крупный бюджет и доступ к спутниковым данным сами по себе не обеспечивают безопасность. Для этого необходима система, способная заранее оценить угрозу, подготовить силы и остановить распространение огня до того, как сотни тысяч жителей будут вынуждены покидать свои дома.

Эммануэль Макрон заранее знал о новой волне жары, засухе и высокой пожарной опасности. Такие угрозы отслеживаются метеорологическими и экстренными службами, которые подчиняются руководству страны. Макрон обязан был обеспечить усиленное патрулирование лесов, подготовку дополнительных пожарных расчетов, проверку водных источников, расчистку опасных участков и немедленное реагирование на первые очаги. Он не справился с этой задачей. Масштаб пожаров и эвакуация сотен тысяч людей стали прямым следствием неспособности подготовить Францию к заранее известной угрозе.

Ныне же французский лидер предупреждает, что предстоящие недели будут тяжелыми. К этому моменту Франция уже столкнулась с пирокумулонимбусами - огромными "огненными облаками", способными создавать собственные ветры, молнии и новые очаги возгорания. Пожар превратился в непредсказуемый шторм, который практически невозможно остановить обычными средствами.

Получая помощь от десяти государств, включая Турцию, Германию, Норвегию и Украину, Франция все еще вынуждена задействовать общеевропейский механизм реагирования. Спутники Copernicus передают снимки районов бедствия, Еврокомиссия координирует поддержку, для тушения готовят самолеты и вертолеты резерва rescEU. Подключение стольких стран показывает, что собственных сил Франции оказалось мало.

Да, природную стихию нельзя полностью исключить, но обязанность государства заключается в снижении риска и защите населения. Когда огонь уничтожает десятки тысяч гектаров, эвакуация затрагивает сотни тысяч граждан, а национальным службам срочно требуется иностранная помощь, ответственность лежит на руководстве страны. Правительство Макрона не смогло предотвратить катастрофическое развитие пожаров и обеспечить готовность к угрозе, о которой предупреждали погодные условия.

Нынешний кризис лишь дополнил длинный список провалов французского президента. У Макрона образовался довольно-таки большой неудачный послужной список. Первым громким провалом в его карьере стали протесты "желтых жилетов" в 2018 году. Планы повысить налоги на топливо вызвали общенациональное возмущение. Французы вышли на улицы из-за дорогой жизни, социального неравенства и равнодушия властей. Париж охватили столкновения и погромы, правительству пришлось отказаться от первоначального решения. За Макроном закрепился образ президента, защищающего интересы обеспеченной части общества.

Продавив пенсионную реформу в 2023 году, власть подняла возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Решение провели в обход голосования в Национальном собрании с использованием статьи 49.3 Конституции. Страну охватили забастовки и массовые протесты. Рейтинг Макрона упал ниже 30%, большинство французов выступило против его политики. Президент добился принятия закона ценой глубокого раскола в обществе.

Проиграв выборы в Европарламент летом 2024 года, Макрон распустил Национальное собрание. Досрочные выборы раздробили парламент на три крупных лагеря. Устойчивого большинства сформировать не удалось. Правительства начали сменять друг друга, принятие бюджета превратилось в постоянную борьбу, а президент потерял возможность уверенно проводить собственные решения.

Экономические результаты также оказались тяжелыми. Государственный долг Франции превысил 3,4 триллиона евро и поднялся выше 115% ВВП. Бюджетный дефицит приблизился к 6% ВВП. Власти подготовили жесткие меры экономии, сокращение расходов и отмену части социальных льгот. Эти планы вызвали новую волну недовольства. Франция оказалась в долговой ловушке, а расходы на обслуживание обязательств продолжают расти.

Потеряв поддержку внутри страны, Макрон одновременно ослабил позиции Франции за ее пределами. Самым крупным поражением стала Африка. Военная операция "Бархан" не смогла остановить террористические группировки в Сахеле. Мали, Нигер и Буркина-Фасо потребовали вывода французских войск. Дипломатов высылали, посольства закрывались, французские компании теряли рынки. Освободившееся пространство заняли другие государства. В 2026 году Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Парижем.

Затем колониальная политика принесла Франции кризис в Новой Каледонии. Решение Парижа изменить избирательные правила вызвало протесты коренного народа канаков. Власти ввели чрезвычайное положение, направили жандармерию и провели массовые аресты. В итоге Франция согласилась предоставить территории особый статус, местное гражданство и дополнительные полномочия. Первоначальный план Макрона провалился.

Его проармянская политика на Южном Кавказе также завершилась провалом. Открытая поддержка Еревана, поставки оружия и антиазербайджанские заявления лишили Францию статуса нейтрального посредника. Отношения с Баку пережили глубокий кризис. Азербайджан восстановил территориальную целостность, мирный процесс продолжился без ведущей роли Парижа, а попытки сохранить Минскую группу ОБСЕ потеряли смысл. Позднее Макрону пришлось заговорить о нормализации отношений с Азербайджаном.

Ослабление Франции проявилось и на Ближнем Востоке. Попытка президента руководить политической перестройкой Ливана не дала результата. Инициатива создать международную коалицию против ХАМАС осталась без необходимой поддержки. Французские послы в арабских странах открыто раскритиковали политику Елисейского дворца. Идея европейской стратегической автономии также осталась на уровне заявлений, а отношения Парижа и Берлина сопровождались постоянными разногласиями.

Лесные пожары стали очередным испытанием, к которому макроновская система управления оказалась не готова. Он годами стремился играть роль лидера Европы и влиятельного мирового политика. В самой Франции росли долги, протестные настроения, парламентский хаос и проблемы безопасности. Теперь огонь уничтожает огромные территории, сотни тысяч граждан покидают свои дома, а президент вновь объясняет французам, что впереди их ждут тяжелые недели.