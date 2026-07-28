В некоторых частях трех районов Баку не будет света

28 июля в некоторых районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии в связи с проведением ремонтно-профилактических работ.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что работы проводятся с целью повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

Так, в Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на части проспекта Мятбуат и улицы Айны Султановой.

В Наримановском районе с 09:00 до 13:00 поэтапно будет прекращаться электроснабжение в многоэтажных жилых домах, расположенных на улицах Иззеддина Гасаноглу, Ашыга Моллы Джумы и Тебриз.

В Хатаинском районе с 10:00 до 16:00 ограничения затронут улицы Мазахира Рустамова, Сеида Азима Ширвани, Мухаммеда Хади, Лютфизаде, Гачаг Наби и Сараево.

Отмечается, что после завершения ремонтных работ жители указанных территорий будут обеспечены более качественным и надежным электроснабжением.