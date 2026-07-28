Названа привычка, которая не ускоряет работу смартфона

Многие владельцы смартфонов регулярно закрывают работающие в фоновом режиме приложения, считая, что это помогает ускорить устройство и освободить память. Однако, как сообщает How-To Geek, на практике такая привычка чаще оказывается бесполезной, передает Day.Az.

Специалисты пояснили, что современные смартфоны на базе Android используют операционную систему Linux, которая самостоятельно управляет оперативной памятью и эффективно распределяет ресурсы. Благодаря этому приложения, остающиеся в памяти, открываются значительно быстрее при повторном запуске.

Эксперты отмечают, что пользователям не нужно вручную завершать фоновые процессы. Если устройству потребуется больше ресурсов, например, при запуске требовательной игры, система автоматически освободит необходимую память, закрыв лишние приложения без участия владельца.

Вместо постоянного закрытия программ специалисты советуют периодически проверять смартфон и удалять приложения, которыми вы больше не пользуетесь. Именно это, по их словам, может принести устройству гораздо больше пользы, чем ручное завершение фоновых процессов.