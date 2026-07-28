Трамп поделился статьей о стратегическом значении Азербайджана - ФОТО

Президент США Дональд Трамп поделился в своем аккаунте в Truth Social статьей конгрессмена-республиканца Абрахама Хамадеха, посвященной его визиту в Азербайджан, встрече с Президентом Ильхамом Алиевым и стратегическому значению страны.

Как передает Day.Az, статья была опубликована на американском портале Newsmax.

Напомним, что глава нашего государства принял конгрессмена 17 июня. На встрече обсуждались развитие азербайджано-американских отношений, укрепление стратегического партнерства, отмена 907-й поправки, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, перспективы коридора TRIPP, а также расширение сотрудничества в торговле, энергетике, инвестициях, безопасности, технологиях и транспортной связности.

Хамадех отметил, что принцип "Америка прежде всего" не предполагает отказа от союзников и партнеров. По его словам, безопасность и экономическое развитие США напрямую связаны с сотрудничеством со странами, способными укреплять американские позиции в мире.

Конгрессмен подчеркнул, что встреча с Президентом Ильхамом Алиевым вновь подтвердила значение Азербайджана как надежного партнера Вашингтона:

"Вернувшись из Азербайджана, где я встретился с Президентом Ильхамом Алиевым, я еще раз убедился, что влияние Америки становится сильнее благодаря активному взаимодействию с надежными партнерами".

Особое внимание автор статьи уделил географическому положению Азербайджана. Он напомнил, что страна находится между Европой и Азией, граничит с Россией и Ираном и играет заметную роль в энергетической, транспортной и региональной безопасности.

"Азербайджан, возможно, нечасто находится в центре внимания Вашингтона, однако занимает одно из наиболее стратегически важных мест в мире", - написал конгрессмен.

По его словам, Азербайджан стал важным производителем энергоресурсов, транспортным центром и партнером в сфере безопасности. Страна также способствует укреплению энергетической независимости Европы, развитию международных торговых маршрутов и сохранению стабильности в регионе.

Хамадех затронул и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он заявил, что под руководством Дональда Трампа стороны добились серьезного продвижения на пути к долгосрочному миру, способному открыть новые возможности для экономического развития всего региона.

Конгрессмен считает, что Соединенные Штаты должны сохранить активное участие в мирном процессе.

Хамадех добавил, что американская внешняя политика должна быть направлена на укрепление отношений с государствами, которые поддерживают борьбу с терроризмом, выступают за защиту суверенитета и заинтересованы в расширении экономического и стратегического сотрудничества с Вашингтоном.

По его оценке, такие партнерства помогают США укреплять национальную безопасность, создавать новые рабочие места, расширять экспорт, обеспечивать надежность цепочек поставок и сокращать зависимость от геополитических соперников.

Поделившись статьей Хамадеха, Дональд Трамп вновь подтвердил курс Вашингтона на укрепление сотрудничества с Азербайджаном.