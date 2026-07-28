В МВД рассказали в каких случаях можно покинуть место ДТП - ВИДЕО

После ДТП водители нередко надолго оставляют автомобили на проезжей части, из-за чего на дорогах Баку возникают искусственные заторы. При этом действующее законодательство в определенных случаях позволяет убрать транспортное средство на обочину и покинуть место происшествия.

Как передает Day.Az, об этом заявил начальник сектора по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана Омар Хыдыров.

По его словам, актуальность проблемы подтверждают два дорожно-транспортных происшествия, зарегистрированных в последние дни.

"В первом случае водитель, неправильно оценив дорожную обстановку, выбрав неподходящую скорость и не соблюдая дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем. В результате ДТП был причинен только материальный ущерб. Однако участники аварии надолго оставили автомобили на проезжей части, из-за чего движение оказалось затруднено как на основной, так и на пересекающих ее дорогах. Это привело к искусственному затору и дополнительным потерям времени для других участников движения", - сказал он.

Хыдыров отметил, что в данном случае отсутствие своевременного удаления автомобиля с дороги после ДТП и невнимательность стали причинами нового происшествия.

"Аварии, попавшие во второе видео, также непосредственно связаны с безответственностью водителей. В частности, видно, что после произошедшего ДТП водитель грузового автомобиля своевременно не убрал транспортное средство с проезжей части. В результате невнимательность водителя легкового автомобиля, двигавшегося сзади, привела ко второму ДТП", - сказал он.

По его словам, предотвращение подобных аварий во многом зависит от самих водителей. Наблюдения показывают, что некоторые автомобилисты опасаются: если после ДТП с материальным ущербом убрать машину на обочину, это может создать проблемы с получением страховой выплаты. Однако законодательство четко регулирует этот вопрос и при определенных условиях позволяет водителям покинуть место происшествия.

"Закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных проступках содержат конкретные положения по этому вопросу.

В частности, если между участниками ДТП нет спора относительно того, кто виновен в происшествии, а в результате аварии никто не получил вреда здоровью, водитель не привлекается к административной ответственности за оставление места ДТП.

Вместе с тем водителям необходимо учитывать требования пунктов 1 и 3 статьи 37 закона "О дорожном движении". Согласно этим положениям, при ДТП водитель механического транспортного средства не должен перемещать автомобиль с места происшествия, обязан установить знак аварийной остановки, включить аварийную световую сигнализацию либо установить мигающий красный фонарь, а также не менять расположение предметов, имеющих отношение к аварии.

Если движение других транспортных средств становится невозможным, водитель должен освободить проезжую часть.

Особое внимание водителям следует обратить еще на одно требование: при любом ДТП в первую очередь необходимо сообщить о происшествии в полицию", - сказал Омар Хыдыров.