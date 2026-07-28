Названы важнейшие настройки для Windows

В операционной системе (ОС) Windows 11 есть три настройки, которые больше всего влияют на опыт использования компьютера. Об этом сообщает издание PCWorld, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ruпередает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты назвали важнейшие параметры ОС от Microsoft. В первую очередь они отметили режим питания, от которого напрямую зависит мощность устройства. У Windows есть три режима - производительный, сбалансированный и энергоэффективный. Так, персональный компьютер (ПК) будет выходить на максимально возможную мощность с первым режимом, но в этом случае будет расти энергопотребление. Сбалансированный вариант назвали наиболее подходящим для большинства пользователей.

Также авторы рекомендовали включить Storage Sense - эта настройка, которая находится в разделе "Хранилище", отвечает за удаление временных файлов с накопителя. "Storage Sense удаляет данные, которые, по мнению Windows, вам не нужны, например, предыдущие копии обновлений. Как правило, она работает правильно", - отметили журналисты.

В заключение авторы посоветовали пользователям настроить функцию резервного копирования данных. Однако встроенная опция OneDrive бесплатно предлагает лишь 5 гигабайт пространства на облачном сервере, и пользователям рекомендовали искать альтернативы.