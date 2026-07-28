https://news.day.az/society/1850649.html В Баку обнаружили тайник с пистолетом и боеприпасами В Баку обнаружили тайник с пистолетом и боеприпасами. Как сообщает Day.Az, тайник был обнаружен в результате совместной операции министерства юстиции и министерства внутренних дел Азербайджана. Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и изъят пистолет марки "Макаров ПМ", магазин к нему и шесть патронов.
В Баку обнаружили тайник с пистолетом и боеприпасами
В Баку обнаружили тайник с пистолетом и боеприпасами.
Как сообщает Day.Az, тайник был обнаружен в результате совместной операции министерства юстиции и министерства внутренних дел Азербайджана.
Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и изъят пистолет марки "Макаров ПМ", магазин к нему и шесть патронов.
Оружие было спрятано возле железнодорожных путей по адресу: улица Шахина Самедова, 25, в Хатаинском районе Баку.
Как выяснилось, тайник был оборудован осужденным, отбывающим наказание в учреждении Пенитенциарной службы Министерства юстиции, еще до его заключения.
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