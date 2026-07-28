https://news.day.az/officialchronicle/1850645.html Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 28 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
28 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств.
Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.
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