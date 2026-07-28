Названы лучшие недорогие китайские смартфоны 2026 года

На фоне роста цен на смартфоны все больше покупателей обращают внимание на доступные модели китайских брендов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает GizmoChina.

Авторы издания составили подборку устройств, которые предлагают хорошее соотношение цены и возможностей. В список вошел CMF Phone 2 Pro, отличающийся необычным дизайном задней панели с подсветкой, 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем и производительным процессором MediaTek Dimensity 7300 Pro.

Среди рекомендаций также оказался Realme P4x 5G, который журналисты считают одним из лучших бюджетных вариантов для мобильного гейминга. Несмотря на IPS-дисплей, смартфон оснащен чипом Dimensity 7400 Ultra, способным справляться с современными играми. Кроме того, эксперты отметили Realme P4R 5G с прочным корпусом, соответствующим военному стандарту MIL-STD-810H, и экраном с частотой обновления 144 Гц.

В подборку также вошел Moto G37, получивший "чистую" версию Android и энергоэффективный процессор Dimensity 6400. Еще одной рекомендованной моделью стал iQOO Z11 Lite с аккумулятором емкостью 6500 мА·ч, дисплеем с частотой 120 Гц и защитой корпуса от влаги и пыли по стандарту IP65.