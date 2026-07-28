Когда ослабеет ветер в Баку?

Ожидается, что ветреная погода, наблюдающаяся на территории страны, начиная с сегодняшнего полудня, будет постепенно ослабевать.

Как передает Day.Az, согласно данным Национальной гидрометеорологической службы на 10:00 28 июля, в настоящее время в некоторых районах страны сохраняется ветреная погода.

Сейчас в ряде районов дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигает 22 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 21 м/с в Джульфе, 20 м/с в Нефтчале и 18 м/с в Нафталане.