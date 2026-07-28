https://news.day.az/economy/1850585.html В ЦБА рассказали о системе самозапрета на кредиты и новых мерах безопасности - ИНТЕРВЬЮ Согласно новым правилам, утвержденным Центральным банком Азербайджана, гражданам предоставляется возможность добровольно устанавливать ограничение (самозапрет) на дистанционное получение потребительского кредита и увеличение кредитного лимита.

В ЦБА рассказали о системе самозапрета на кредиты и новых мерах безопасности - ИНТЕРВЬЮ

Экономика, 28 июля 2026 09:00 (UTC +04:00) 6 873
В ЦБА рассказали о системе самозапрета на кредиты и новых мерах безопасности

Согласно новым правилам, утвержденным Центральным банком Азербайджана, гражданам предоставляется возможность добровольно устанавливать ограничение (самозапрет) на дистанционное получение потребительского кредита и увеличение кредитного лимита.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил директор Департамента регулирования рыночного поведения Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тамерлан Алиев.

Он рассказал об основной цели упомянутых изменений, а также о новых возможностях для потребителей и ответил на другие вопросы по данной теме.

"Как известно, на глобальном уровне в связи с бурным развитием процессов цифровизации наблюдается рост масштабов и динамики киберугроз. К сожалению, в некоторых случаях мошенники, получив доступ к счету клиента, не ограничиваются средствами на его счетах и пытаются дистанционно оформить кредит от его имени. Основная цель новых изменений, которые вступят в силу с 1 октября 2026 года, - предотвращение именно таких случаев, а также рисков, возникающих из-за необдуманных финансовых решений. В международной практике в ряде стран для предотвращения подобных рисков применяется механизм самозапрета на дистанционную выдачу кредитов.

В целом, основной целью принятых изменений является более надежная защита интересов и безопасности потребителей при дистанционном кредитовании, более ответственное управление рисками и создание дополнительных упреждающих механизмов защиты в этой сфере", - отметил Тамерлан Алиев.

Представитель ЦБА также рассказал о новых возможностях для потребителей, связанных с изменениями:

"Согласно изменениям, внесенным в 'Правила управления кредитными рисками в банках' и 'Правила управления кредитными рисками в небанковских кредитных организациях', гражданам будет предоставлена возможность добровольно установить запрет на дистанционное оформление потребительского кредита на свое имя или увеличение кредитного лимита. Граждане смогут применить самозапрет в отношении одной или нескольких кредитных организаций (банка или небанковской кредитной организации), а также в отношении всех кредитных организаций по стране. Это, в свою очередь, будет способствовать значительному снижению рисков, возникающих вследствие незаконного использования личных данных".

Он подчеркнул, что новые правила распространяются только на потребительские кредиты, заключаемые дистанционно, а также на дистанционное увеличение кредитных лимитов по действующим потребительским кредитам:

"Указанные правила не применяются в отношении кредитов, оформляемых при личном обращении гражданина в кредитную организацию. То есть граждане, установившие самозапрет на дистанционно выдаваемые потребительские кредиты, смогут воспользоваться потребительскими кредитами, обратившись в кредитные организации лично, без снятия данного запрета".

Т. Алиев отметил, что механизм самозапрета на выдачу дистанционных кредитов может применяться в двух формах:

"В первом случае граждане могут обратиться в любую кредитную организацию и установить запрет только в отношении этой организации. В таком случае запрет может быть снят на основании письменного обращения гражданина, поданного при его личном присутствии в данной кредитной организации, с использованием усиленной электронной подписи или усиленной клиентской аутентификации.

Во втором случае граждане могут установить запрет на дистанционное оформление кредита на свое имя во всех кредитных организациях одновременно, разместив запрос через электронную платформу Азербайджанского кредитного бюро (Findoc.az) или мобильное приложение. Этот вид самозапрета может быть отменен только на основании обращения гражданина через один из каналов, зарегистрированных в Азербайджанском кредитном бюро. Отметим, что в этом случае отмена самозапрета вступит в силу по истечении 24 часов".

По словам представителя ЦБА, согласно новым правилам, кредитные организации перед выдачей дистанционного потребительского кредита или увеличением кредитного лимита должны в первую очередь проверить, не установил ли клиент самозапрет:

"Для этой цели должна использоваться как информация, имеющаяся в собственных информационных системах кредитной организации, так и информационная система кредитного бюро. Азербайджанское кредитное бюро, играя роль централизованной базы данных в этом процессе, позволит учитывать установленный гражданином запрет всеми участниками рынка".

Т. Алиев также рассказал о правовых последствиях в случае, если кредитная организация, нарушив требования законодательства, выдаст дистанционный кредит или увеличит кредитный лимит лицу, установившему самозапрет. Он отметил, что новые правила определяют конкретный механизм защиты прав потребителя в подобных случаях:

"Так, в кредитный договор должно быть включено положение, предусматривающее освобождение заемщика от обязательств по выданному кредиту в случаях выдачи дистанционного кредита потребителю или увеличения его кредитного лимита вопреки установленному запрету. Такой подход повышает ответственность кредитных организаций и стимулирует их неукоснительное соблюдение установленных процедур".

По словам Тамерлана Алиева, механизм самозапрета носит добровольный характер:

"Каждый гражданин свободен в использовании этой возможности, исходя из своих потребностей и оценки рисков. Тем не менее, данный инструмент может быть особенно полезен для лиц, желающих дополнительно защититься от рисков кибермошенничества, пожилых граждан, пользователей, реже использующих цифровые услуги, а также потребителей, желающих принять дополнительные меры предосторожности в отношении безопасности своих личных данных. В целом, цель этого механизма - предоставить гражданам дополнительный выбор и возможность защиты для управления своей финансовой безопасностью. В современной цифровой финансовой экосистеме подобные инструменты стали одним из важных механизмов защиты прав потребителей".

Представитель ЦБА отметил, что под периодом ожидания подразумевается срок между оформлением кредита и зачислением суммы кредита на счет клиента. Он подчеркнул, что период ожидания применяется только к потребительским кредитам, оформленным дистанционно или с увеличенным лимитом:

"Применение периода ожидания - это дополнительная мера безопасности, направленная, в первую очередь, на предотвращение попыток мошенников дистанционно оформить кредит от имени граждан, не установивших самозапрет. Если в течение дня сумма дистанционно выданных или увеличенных средств составляет до двух размеров минимальной заработной платы, средства будут зачислены на счет клиента через 2 часа, а если сумма превышает этот предел - через 24 часа. В течение этого периода потребитель сможет тщательно обдумать операцию и, в случае обнаружения подозрительных обстоятельств, немедленно связаться с кредитной организацией и предотвратить возможные риски.

Наряду с этим, период ожидания также преследует цель предотвращения импульсивных (мгновенных) финансовых решений и покупок, а также поведения по заимствованию под эмоциональным воздействием. Практика показывает, что в некоторых случаях потребители принимают решение о получении кредита под влиянием маркетинговых кампаний, сиюминутных потребностей или психологических факторов. Период ожидания дает гражданину возможность подумать, действительно ли кредит необходим, рассмотреть альтернативные варианты и защитить себя от чрезмерной закредитованности. Таким образом, этот период снижает риски как от мошенничества, так и от недостаточно продуманных финансовых решений самого потребителя, создавая условия для более ответственного процесса кредитования".

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