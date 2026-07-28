Два азербайджанских борца вышли в финал ЧМ U17 - ОБНОВЛЕНО
Два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал проходящего в Баку чемпионата мира U17.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 51 кг Абдулрахман Гусейнли в полуфинале победил грузина Сабу Абашидзе со счетом 9:3.
В весе до 45 кг Али Джавадлы прошел в решающую стадию без борьбы. Его соперник из Ирана Армин Амин Эсмаили не вышел на полуфинальную схватку.
Гусейнли и Джавадлы проведут поединки за "золото" 29 июля.
Эльмир Черкезов, выступающий в категории до 60 кг, в полуфинале уступил иранцу Амиррезе Саиду Тахмасбпурмарзуни со счетом 4:5. Азербайджанский борец продолжит борьбу за "бронзу".
Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В турнире участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан представляют 29 спортсменов.
17:26
Азербайджанский борец греко-римского стиля Али Джавадлы вышел в финал проходящего в Баку чемпионата мира U-17.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 45 кг спортсмен должен был встретиться в полуфинале с иранцем Армином Амином Эсмаили. Соперник не вышел на ковер, поэтому Джавадлы получил путевку в решающую схватку.
Представитель Азербайджана проведет поединок за "золото" 29 июля.
Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В турнире участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан представляют 29 спортсменов.
15:20
Три азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в полуфинал проходящего в Баку чемпионата мира U-17.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 51 кг Абдулрахман Гусейнли в четвертьфинале встретился с представителем Армении Геворгом Арутюняном. Азербайджанский борец победил соперника в напряженной схватке со счетом 6:4.
В категории до 45 кг Али Джавадлы одержал досрочную победу над грузином Лукой Болквадзе - 9:0 и также пробился в полуфинал.
Ранее путевку в полуфинал завоевал Эльмир Черкезов. В четвертьфинале весовой категории до 60 кг он победил белоруса Романа Шаркова со счетом 3:0.
Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В чемпионате участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов.
15:13
Азербайджанские борцы греко-римского стиля провели очередные схватки на чемпионате мира U17 в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 60 кг Эльмир Черкезов в четвертьфинале победил белоруса Романа Шаркова со счетом 3:0 и вышел в полуфинал.
В весе до 51 кг Абдуррахман Гусейнли в 1/8 финала разгромил француза Льеса Бумазану - 9:0 и пробился в следующий раунд.
Надир Гасанов, выступающий в категории до 71 кг, завершил борьбу в 1/8 финала. Азербайджанский спортсмен уступил украинцу Роману Иванику со счетом 0:9.
13:31
Два представителя Азербайджана по греко-римской борьбе вышли в 1/4 финала чемпионата мира U17 в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 60 кг Эльмир Черкезов в 1/8 финала победил немца Кристиано Либцайта. Схватка завершилась со счетом 1:1, однако азербайджанский борец был признан победителем по последнему баллу.
Ранее Черкезов в квалификации одолел представителя Казахстана Нурали Аскара со счетом 2:0.
Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В них принимают участие около 700 юных борцов из более чем 60 стран. Азербайджан на домашнем чемпионате мира представляет 29 спортсменов.
13:15
Четыре азербайджанских борца греко-римского стиля одержали победы на старте чемпионата мира U17 в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 71 кг Надир Гасанов в квалификации разгромил представителя Таджикистана Махди Азизбоева со счетом 10:1.
Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В них принимают участие около 700 юных борцов из более чем 60 стран. Азербайджан на домашнем чемпионате мира представляет 29 спортсменов.
11:29
Сегодня на проходящем в Баку чемпионате мира U17 по борьбе состоятся очередные поединки.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, борьбу в квалификационном раунде начнут пять представителей Азербайджана в греко-римском стиле.
Квалификационный раунд:
45 кг: Али Джавадлы - Огнян Бургазов (Болгария).
51 кг: Абдулрахман Гусейнли - Куанышбек Жангажол (Казахстан).
60 кг: Эльмир Черкезов - Нурали Аскар (Казахстан).
71 кг: Надир Гасанов - Махди Азизбоев (Таджикистан).
92 кг: Зохраб Сафаров - Глиб Евсеев (Украина).
Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В чемпионате мира участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов.
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