Два азербайджанских борца вышли в финал ЧМ U17 - ОБНОВЛЕНО

Два азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал проходящего в Баку чемпионата мира U17.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 51 кг Абдулрахман Гусейнли в полуфинале победил грузина Сабу Абашидзе со счетом 9:3.

В весе до 45 кг Али Джавадлы прошел в решающую стадию без борьбы. Его соперник из Ирана Армин Амин Эсмаили не вышел на полуфинальную схватку.

Гусейнли и Джавадлы проведут поединки за "золото" 29 июля.

Эльмир Черкезов, выступающий в категории до 60 кг, в полуфинале уступил иранцу Амиррезе Саиду Тахмасбпурмарзуни со счетом 4:5. Азербайджанский борец продолжит борьбу за "бронзу".

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В турнире участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан представляют 29 спортсменов.

17:26

Азербайджанский борец греко-римского стиля Али Джавадлы вышел в финал проходящего в Баку чемпионата мира U-17.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 45 кг спортсмен должен был встретиться в полуфинале с иранцем Армином Амином Эсмаили. Соперник не вышел на ковер, поэтому Джавадлы получил путевку в решающую схватку.

Представитель Азербайджана проведет поединок за "золото" 29 июля.

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В турнире участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан представляют 29 спортсменов.

15:20

Три азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в полуфинал проходящего в Баку чемпионата мира U-17.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 51 кг Абдулрахман Гусейнли в четвертьфинале встретился с представителем Армении Геворгом Арутюняном. Азербайджанский борец победил соперника в напряженной схватке со счетом 6:4.

В категории до 45 кг Али Джавадлы одержал досрочную победу над грузином Лукой Болквадзе - 9:0 и также пробился в полуфинал.

Ранее путевку в полуфинал завоевал Эльмир Черкезов. В четвертьфинале весовой категории до 60 кг он победил белоруса Романа Шаркова со счетом 3:0.

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В чемпионате участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов.

15:13

Азербайджанские борцы греко-римского стиля провели очередные схватки на чемпионате мира U17 в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 60 кг Эльмир Черкезов в четвертьфинале победил белоруса Романа Шаркова со счетом 3:0 и вышел в полуфинал.

В весе до 51 кг Абдуррахман Гусейнли в 1/8 финала разгромил француза Льеса Бумазану - 9:0 и пробился в следующий раунд.

Надир Гасанов, выступающий в категории до 71 кг, завершил борьбу в 1/8 финала. Азербайджанский спортсмен уступил украинцу Роману Иванику со счетом 0:9.

13:31

Два представителя Азербайджана по греко-римской борьбе вышли в 1/4 финала чемпионата мира U17 в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 60 кг Эльмир Черкезов в 1/8 финала победил немца Кристиано Либцайта. Схватка завершилась со счетом 1:1, однако азербайджанский борец был признан победителем по последнему баллу.

Ранее Черкезов в квалификации одолел представителя Казахстана Нурали Аскара со счетом 2:0.

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В них принимают участие около 700 юных борцов из более чем 60 стран. Азербайджан на домашнем чемпионате мира представляет 29 спортсменов.

13:15

Четыре азербайджанских борца греко-римского стиля одержали победы на старте чемпионата мира U17 в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 71 кг Надир Гасанов в квалификации разгромил представителя Таджикистана Махди Азизбоева со счетом 10:1.

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В них принимают участие около 700 юных борцов из более чем 60 стран. Азербайджан на домашнем чемпионате мира представляет 29 спортсменов.

11:29

Сегодня на проходящем в Баку чемпионате мира U17 по борьбе состоятся очередные поединки.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, борьбу в квалификационном раунде начнут пять представителей Азербайджана в греко-римском стиле.

Квалификационный раунд:

45 кг: Али Джавадлы - Огнян Бургазов (Болгария).

51 кг: Абдулрахман Гусейнли - Куанышбек Жангажол (Казахстан).

60 кг: Эльмир Черкезов - Нурали Аскар (Казахстан).

71 кг: Надир Гасанов - Махди Азизбоев (Таджикистан).

92 кг: Зохраб Сафаров - Глиб Евсеев (Украина).

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В чемпионате мира участвуют около 700 юных борцов более чем из 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов.