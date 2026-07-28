https://news.day.az/world/1850633.html В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 - ВИДЕО Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе префектуры Кумамото на южном японском острове Кюсю. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление. После землетрясения была объявлена угроза цунами высотой 1 м для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 - ВИДЕО

В мире, 28 июля 2026 11:55 (UTC +04:00) 670
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю.

Как передает Day.Az, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

После подземных толчков была объявлена угроза цунами высотой до одного метра для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.

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