https://news.day.az/officialchronicle/1850666.html Эльчин Гусейнли назначен послом Азербайджана в Италии Назначен новый посол Азербайджана в Италии. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Согласно распоряжению, Эльчин Нариман оглу Гусейнли назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Итальянской Республике.
Эльчин Гусейнли назначен послом Азербайджана в Италии
Назначен новый посол Азербайджана в Италии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Эльчин Нариман оглу Гусейнли назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Итальянской Республике.
Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Эльчин Нариман оглу Гусейнли отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Индия и одновременно в Народной Республике Бангладеш, Королевстве Бутан, Республике Мальдивы, Непале и Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.
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