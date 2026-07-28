https://news.day.az/world/1850589.html Пожары во Франции стали формировать погоду Бушующие в юго-западных районах Франции лесные пожары вызвали образование пирокучевых облаков cumulonimbus flammagenitus, которые способны усиливать распространение огня. Об этом сообщает телеканал France 24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Такое природное явление возникает, когда пожар раскаляет воздух около земли.

Пожары во Франции стали формировать погоду

В мире, 28 июля 2026 15:00 (UTC +04:00) 864
Пожары во Франции стали формировать погоду

Масштабные лесные пожары на юго-западе Франции привели к появлению пирокучевых облаков cumulonimbus flammagenitus, которые способны ускорять распространение огня.

Как передает Day.Az, об этом сообщает France 24.

Такие облака формируются, когда пожар сильно нагревает воздух у поверхности земли. Раскаленные воздушные потоки быстро поднимаются вверх, где охлаждаются, в результате чего образуется облако из дыма и горячего воздуха.

Пресс-секретарь Федерации пожарных команд Франции Эрик Брокарди рассказал, что пирокучевые облака практически не содержат влаги. При этом они способны формировать собственную погодную систему, вызывая сильные ветры и молнии, а также способствуя возникновению новых очагов возгорания.

Кроме того, пожарные в районе Бордо столкнулись с конвективным возгоранием, сформировавшим собственные воздушные потоки, которые постоянно меняли направление распространения пламени. В результате огонь одновременно двигался в нескольких направлениях, создавая множество отдельных фронтов.

Ранее Макрон назвал лесные пожары крупнейшим бедствием со времен Второй мировой войны.

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