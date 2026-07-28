Пожары во Франции стали формировать погоду

Масштабные лесные пожары на юго-западе Франции привели к появлению пирокучевых облаков cumulonimbus flammagenitus, которые способны ускорять распространение огня.

Как передает Day.Az, об этом сообщает France 24.

Такие облака формируются, когда пожар сильно нагревает воздух у поверхности земли. Раскаленные воздушные потоки быстро поднимаются вверх, где охлаждаются, в результате чего образуется облако из дыма и горячего воздуха.

Пресс-секретарь Федерации пожарных команд Франции Эрик Брокарди рассказал, что пирокучевые облака практически не содержат влаги. При этом они способны формировать собственную погодную систему, вызывая сильные ветры и молнии, а также способствуя возникновению новых очагов возгорания.

Кроме того, пожарные в районе Бордо столкнулись с конвективным возгоранием, сформировавшим собственные воздушные потоки, которые постоянно меняли направление распространения пламени. В результате огонь одновременно двигался в нескольких направлениях, создавая множество отдельных фронтов.

Ранее Макрон назвал лесные пожары крупнейшим бедствием со времен Второй мировой войны.