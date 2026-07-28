Президент Узбекистана принял верительные грамоты нового посла Азербайджана - ФОТО
28 июля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана в Узбекистане Рашада Мамедова.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев искренне поздравил нового посла с началом его миссии в Новом Узбекистане.
Подчеркнуто, что в нынешний непростой период, когда в различных регионах мира нарастает геополитическая напряженность, деятельность дипломатов приобретает все более актуальное значение.
В ходе встречи отмечено, что отношения с Азербайджаном благодаря твердой политической воле лидеров двух государств вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Объем взаимной торговли увеличился на 40 процентов, число совместных предприятий достигло почти 450, а объем грузоперевозок вырос в два раза.
Поставлена амбициозная цель по доведению объема совместного инвестиционного портфеля между Узбекистаном и Азербайджаном до 10 миллиардов долларов в ближайшей перспективе.
Подчеркнуто, что предстоящие встречи на высшем уровне придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству.
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