https://news.day.az/officialchronicle/1850671.html Назначен новый посол Азербайджана в Таджикистане Эльхан Джахангир оглу Гахраман назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Назначен новый посол Азербайджана в Таджикистане

Официальная хроника, 28 июля 2026 14:22 (UTC +04:00) 756
Назначен новый посол Азербайджана в Таджикистане

Эльхан Джахангир оглу Гахраман назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Отметим, что другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Алимирзамин Гаввам оглу Аскеров был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан.

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