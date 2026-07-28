https://news.day.az/officialchronicle/1850671.html Назначен новый посол Азербайджана в Таджикистане Эльхан Джахангир оглу Гахраман назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Назначен новый посол Азербайджана в Таджикистане
Эльхан Джахангир оглу Гахраман назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Отметим, что другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Алимирзамин Гаввам оглу Аскеров был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан.
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