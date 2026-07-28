Элемент европейского истребителя шестого поколения попал на фото

Компания BAE Systems показала собираемый на заводе в Самлсбери (Англия) фюзеляж демонстрационного образца перспективного европейско-японского истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Global Combat Air Program (GCAP). На снимок обратил внимание портал TWZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации отмечается, что компанией-производителем в сеть выложена "самая четкая на сегодняшний день официальная фотография строящегося демонстрационного образца". "Тем временем крылья и киль изготавливаются в Уортоне, откуда самолет должен совершить свой первый полет до конца 2027 года", - пишет издание.

Портал также изучил недавно представленную на международной авиавыставке в Фарнборо (Англия) масштабную модель самолета, согласно которой демонстратор истребителя GCAP получит два двигателя EJ200 (такие же используются в боевом самолете Typhoon) и не имеет горизонтального оперения.