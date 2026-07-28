Восемь стран выдали Турции 65 разыскиваемых лиц

Министерство внутренних дел Турции объявило о выдаче стране в целом 65 лиц, объявленных в розыск по различным статьям Уголовного кодекса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 27 из переданных Анкаре лиц числились в красном циркуляре Интерпола, остальные разыскивались на национальном уровне.

Наибольшее количество задержаний произведено в Грузии - 51. Семь лиц экстрадированы из Германии, двое - из Бельгии, по одному - из Австрии, Боснии и Герцеговины, Украины, Греции и Северной Македонии.