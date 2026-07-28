О чем говорит звонок Путина в Баку

Автор: Лейла Таривердиева

Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

На первый взгляд, в этом нет ничего невероятного - обычная коммуникация между главами двух дружественных государств. Но не в нашей ситуации. Да, Россия и Азербайджан - дружественные страны. Тем не менее, последние годы были для двусторонних отношений не самыми простыми. Поэтому факт звонка Владимира Путина в Баку не является рядовым событием.

На сегодня отношения Азербайджана и России полностью восстановлены. Об этом заявил, отвечая на вопросы Шушинского медиафорума, Президент Ильхам Алиев. Это заявление вызвало множество комментариев и экспертных оценок, в первую очередь на российской стороне. Президент Азербайджана высказался прямо и конкретно, не поставив никаких "но" и не оставляя пространства для двояких толкований.

Следует коротко напомнить, что отношения двух стран, остававшихся ровными при любых обстоятельствах, резко ухудшились после сбития российскими ПВО азербайджанского гражданского самолета и гибели людей. Этот инцидент стал первым, можно сказать, очень серьезным инцидентом за историю отношений. Это была ситуация, которую уже невозможно было урегулировать дипломатически, она требовала конкретных решений и конкретных шагов с российской стороны. Полтора года напряженности не доставили радости ни нам, ни северному соседу. Разве что недруги торжествовали и строили определенные расчеты, пытаясь играть на трагедии и жесткой позиции Баку.

Теперь отношения, как сказал Президент Азербайджана, полностью нормализованы. Этих слов от него в России, думается, ждали с нетерпением. В Москве понимали, что охлаждение со стороны Баку - это не каприз, однако в России существуют определенные круги, которые мешали восстановлению справедливости, так как противостояние с Баку было им на руку. Их сопротивление удалось преодолеть, после чего было объявлено, что Россия выполнила все свои обязательства, возникшие в связи с трагедией самолета. А большего от нее в Азербайджане и не требовали.

О том, что уровень отношений Баку и Москвы даже в условиях последнего кризиса сохранялся на уровне взаимопонимания, говорили показатели товарооборота, который продолжался и даже рос, пока на политическом поле царил холод. В Шуше Президент Ильхам Алиев заявил, что сегодня двусторонние отношения показывают позитивную динамику.

"Отношения полностью нормализованы, контакты осуществляются на разных уровнях: и на правительственном уровне, и по линии членов правительства, сопредседателей межправкомиссий, по линии Министерства иностранных дел, по линии Администрации Президента. Так что в этом плане, я думаю, все идет хорошо, и мы этому рады", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Звонок Путина в Баку говорит о желании России развивать двусторонние отношения. Еще раз повторим - это не просто рядовой звонок для обсуждения каких-то вопросов. В свете событий последних двух лет этот звонок говорит о многом.

Согласно официальной информации, в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. Лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств, подтвердив обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Понятно, что это лишь сухой пресс-релиз. А в целом двум лидерам, конечно, было, о чем поговорить.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Ильгар Велизаде, политолог:

"Звонок Владимира Путина в Баку показал реальную сущность двухсторонних отношений, то, что лидеры двух стран при несовпадении в каких-то моментах, по принципиальным вопросам двухсторонней повестки придерживаются сходных позиций. Подчеркнуто уважительно относятся друг к другу и продолжают доверительный, откровенный диалог по всем ключевым вопросам повестки. Россия прекрасно понимает, что Азербайджан - это не флюгер, он не руководствуется интересами внешних игроков, он не проводит свою политику в угоду кому бы то ни было. Президент Азербайджана отвечает за свои слова, за свои действия. В России это прекрасно понимают. Президенты общаются не первый год, и испорченного телефона здесь, конечно, не нужно. Прямая телефонная линия об этом говорит. Отвечая на вопросы участников четвертого Шушинского глобального медиа-форума, Президент Ильхам Алиев дал исчерпывающую характеристику двухсторонним отношениям, назвав приоритеты и определив перспективы двухсторонних отношений Естественно, Президент Азербайджана сделал это в свойственной ему манере, с учетом национальных интересов, с учетом складывающейся в мире, в регионе динамики, но, опять же, подчеркнул, что двусторонние отношения Азербайджана и России преодолели кризисный момент и находятся в стадии развития. К большому сожалению, некоторые слова, высказывания Президента Азербайджана по целому ряду вопросов актуальной повестки были неверно интерпретированы рядом представителей российского медийного сообщества. Это те лица, которые в период кризиса пытались представить ситуацию как позицию России и старались извлечь из этого какие-то собственные дивиденды. Подобные интерпретации высказываний Президента Азербайджана в значительной степени дезориентировали, прежде всего, российскую общественность и создавали ложные впечатления относительно текущих приоритетов азербайджанской политики. Азербайджан всегда подчеркивает, что не рассматривает своих ближайших соседей как врагов. Речь идет не только о России, но и об Иране, и, кстати говоря, с некоторых пор Армения является для нас партнером в реализации мирной повестки. Следует также отметить, что Азербайджан и Россия, несмотря на иногда сложную политическую повестку, эффективно выстраивали торгово-экономические отношения. В прошлом году был зарегистрирован абсолютный рекорд по взаимной торговле, развиваются инвестиционные, транспортные проекты, в частности Север-Юг, о чем говорилось и в выступлении Президента Азербайджана, и на недавней встрече министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Эти все темы продолжают оставаться в приоритете азербайджанской и российской внешней политики и определяют наши отношения вне зависимости от складывающейся конъюнктуры".

Звонок в Баку важен не только как знак окончательного урегулирования противоречий. К примеру, позиция сторон по Украине может отличаться, но разность этих позиций не должно мешать развитию двусторонних отношений, что и подтвердил звонок российского лидера. Это четкий меседж тем силам в России, которые все это время пытались использовать эти противоречия для подрыва российско-азербайджанских отношений. Все помнят, сколько провокаций устраивалось против проживающих в России азербайджанцев, против деловых интересов наших соотечественников и интересов Азербайджана. Самым вредоносным в этом плане была деятельность некоторых российских медиа, насаждавших враждебное отношение к азербайджанской диаспоре, собиравших на безобразные ток-шоу ярых азербайджанофобов и забрасывавших камнями Баку. Проармянские круги буквально сорвались с цепи и бросились "рвать" российско-азербайджанские отношения, рассчитывая уничтожить их раз и навсегда. Благо для этого сложились "благоприятные" условия. И отношения .во всяком случае, в видимом спектре, ухудшились настолько, что многие не верили в возможность их восстановления.

Но они восстановились. Назло всем, кто прилагал усилия к тому, чтобы этого не случилось. Нынешний звонок Владимира Путина в Баку можно оценить как удар по интересам этих сил. Это также сигнал для тех журналистов, экспертов, политологов, блогеров и дипломатов в самой России, которые все еще не унимаются и пытаются искать лазейки для подрыва двусторонних отношений - Соловьев, Симоньян, Затулин, Милонов и др. Независимо от того, кто является заказчиком подобной деятельности, эти круги должны прекратить свою токсичную деятельность. Антиазербайджанские нарративы. провокации в телевизионном эфире, дезинформация в блогах должны прекратиться. Россия от двух лет противостояния ничего не выиграла. Не только в РФ проживает крупная азербайджанская община, над которой измывались, пользуясь ситуацией, местные нацисты. Более сотни тысяч русских граждан живут в Азербайджане. Правда, к чести Азербайджана, следует подчеркнуть, что за все время кризиса русские азербайджанцы никак не ощутили на себе, что отношения Баку и Москвы не в лучшем состоянии. Две общины - это своего рода мост, соединяющий наши страны.

Такого моста нет, например, между Россией и Арменией. Миллион армян проживают в РФ, но вот русских в Армении можно пересчитать по пальцам. И это при том, что Армения, а не Азербайджан долгие годы была форпостом Москвы в регионе.

Вес и важность страны не определяется наличием могучих опекунов. Он определяется тем, на что эта страна способна сама по себе и насколько суверенна. Иметь дело с Баку для Москвы это значит поддерживать стратегические отношения с ведущим государством Южного Кавказа. Ставка на Азербайджан самая верная.

В армянских пабликах уже комментируют. Известно, что Никол Пашинян давно и усердно пытался связаться с российским лидером, и только накануне ему это, наконец, удалось. СМИ сообщают, что армянский премьер попросил снять ограничения на продукцию армянских производителей, а Путин в ответ заявил о необходимости скорейшего определения вектора страны путем референдума. На этом и разошлись. В начале июля Пашинян посетил Россию, но Путин его не принял Состоялась только встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Как пишут СМИ, разговор был очень жестким, и перед Ереваном был поставлен все тот же вопрос "или - или".

На этом фоне звонок Владимира Путина Ильхаму Алиеву говорит о многом. О роли и значимости Азербайджана, о том, что, несмотря на серьезный кризис, отношения двух стран находятся на таком уровне, что разрушить их полностью невозможно.

Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə yardımı ilə "Azərbaycan Respublikasının dünya birliyinə inteqrasiyası, region ölkələri və digər dövlətlərlə, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi" istiqaməti çərçivəsində hazırlanıb.