Объявлены результаты апелляции по сертификации учителей

Объявлены результаты апелляции по сертификационному экзамену учителей.

Как сообщили Day.Az в Институте образования Азербайджанской Республики, по итогам рассмотрения апелляций были выявлены технические несоответствия, повлиявшие на оценивание отдельных тестовых заданий.

В частности, на экзамене по истории, состоявшемся 24 июня, в азербайджанском и русском секторах было выявлено по два таких задания. На экзамене по математике, прошедшем 24 июня, техническое несоответствие было обнаружено в одном задании в азербайджанском и русском секторах. Кроме того, на экзамене 25 июня выявлено по одному соответствующему заданию по технологии в азербайджанском секторе и по физическому воспитанию в русском секторе.

После учета технических ошибок соответствующие баллы за эти тестовые задания были скорректированы в пользу учителей, которым были представлены данные вопросы.

"С 17 по 25 июня в государственных общеобразовательных учреждениях проходил тестовый этап процесса сертификации педагогических работников. Экзамены состоялись в 35 экзаменационных центрах, всего в них приняли участие более 22 тысяч учителей. Показатель посещаемости составил 96 процентов.

В процесс сертификации были привлечены педагогические работники, преподающие азербайджанский язык, русский язык, азербайджанский язык и литературу, русский язык и литературу, французский язык, немецкий язык, изобразительное искусство, музыку, физику, химию, биологию, математику, географию, информатику, английский язык, предметы начальных классов, историю, физическое воспитание и технологию.

После завершения приема апелляционных обращений по тестовому этапу 26 июля в 12:00 все поступившие обращения были повторно рассмотрены соответствующими экспертами, а тестовые задания подверглись детальному анализу. Эксперты установили, что в составлении тестовых заданий не было каких-либо несоответствий соответствующим рамочным документам и учебным пособиям. Вместе с тем они отметили наличие технических проблем в некоторых вопросах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленные результаты уже направлены в личные кабинеты учителей на платформе portal.edu.az. Ознакомиться с результатами апелляции можно, перейдя в раздел "Сертификация" на платформе.