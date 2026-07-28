Наша система здравоохранения модернизируется на основе цифровизации и стандартов качества - ИНТЕРВЬЮ с Теймуром Мусаевым - ФОТО

Система здравоохранения Азербайджана модернизируется на основе цифровизации и стандартов качества.

Как передает Day.Az, об этом министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев заявил в совместном интервью программе "Hədəf" Азербайджанского телевидения и Агентству международной информации Trend.

Он отметил, что аккредитация медицинских учреждений в Азербайджане способствует формированию новой культуры оказания медицинских услуг.

По словам министра, в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от 15 мая 2024 года при министерстве здравоохранения был создан Центр аккредитации медицинских учреждений и контроля качества. Основной целью Центра является обеспечение, сохранение и повышение качества и безопасности медицинских услуг, оказываемых населению, а также постоянное совершенствование и поддержание качества медицинской помощи в лечебных учреждениях.

"Безусловно, медицинская услуга включает в себя несколько компонентов. Прежде всего, речь идет о самом устройстве медицинского учреждения, применяемых в нем стандартах и соблюдении этих стандартов. Это контроль за ходом медицинских процессов, качеством и правильным использованием лекарственных средств, соответствием хирургических вмешательств, медицинских процедур и методов лечения установленным стандартам. Важное значение имеет также уровень знаний и навыков медицинского персонала, соблюдение им современных методик работы. Все эти составляющие в совокупности определяют соответствие современным медицинским стандартам.

В мире существуют различные подходы к этому вопросу. Есть страны, где отсутствуют государственные институты, отвечающие за аккредитацию медицинских учреждений и контроль качества, и эти функции выполняют частные компании. Другой подход реализован в нашей стране. С точки зрения государственности, а также защиты населения от нестандартных медицинских процедур, не соответствующих современным требованиям, это наиболее строгий и эффективный подход. Созданная структура в настоящее время разрабатывает фундаментальные подсистемы, обеспечивающие функционирование этих процессов. Речь идет, в частности, о разработке методов лечения, клинических протоколов по заболеваниям, стандартизации оценки знаний и навыков медицинских специалистов, а также выстраивании внутренних процессов в больницах на основе единых стандартов и контроля их качества.

На первый взгляд может показаться, что речь идет исключительно о проверках и применении административных мер. Однако это не так. Все эти меры направлены на формирование новой культуры оказания медицинской помощи. Их главная цель - поддержка системы здравоохранения, а основным приоритетом является безопасность пациента. Под безопасностью пациента в конечном итоге понимается безопасность каждого гражданина. Это настолько многопрофильный и межведомственный подход, что он не ограничивается деятельностью только этого Центра. В работе также участвуют другие структуры министерства здравоохранения, которые совместно обеспечивают, чтобы медицинская помощь, получаемая гражданами Азербайджана в лечебных учреждениях, была безопасной и качественной", - сказал он.

Министр добавил, что процессы координации в данном направлении уже реализуются, а сами процессы переводятся в цифровой формат на основе принципов стандартного управления:

"Все процессы организуются в соответствии с принципами стандартизированного управления и одновременно цифровизируются. Через некоторое время мы обеспечим цифровизацию всех процессов и их интеграцию в единую цифровую экосистему здравоохранения. В результате любой гражданин Азербайджана, переступая порог любого лицензированного и аккредитованного медицинского учреждения, сможет с полной уверенностью доверить свое здоровье работающим там врачам и медицинским работникам".

Сертификация медицинских работников - не механизм наказания, а инструмент обеспечения профессионального развития

По словам министра, широко обсуждаемая в обществе процедура сертификации медицинских работников не должна рассматриваться как механизм наказания или давления. Основная цель этого процесса - обеспечение непрерывного профессионального развития медицинских работников и повышение качества медицинской помощи населению.

"Вы абсолютно правильно отметили. Эта тема долгое время была предметом активных обсуждений в медицинском сообществе. Позиция министерства здравоохранения всегда оставалась неизменной. Наша главная цель - обеспечить медицинских работников, осуществляющих деятельность в Азербайджанской Республики, достойной системой непрерывного медицинского образования, создать возможности для постоянного профессионального развития и тем самым гарантировать высокое качество медицинской помощи, оказываемой нашим гражданам. Сертификационный экзамен не является инструментом наказания или давления. Разумеется, есть люди, которые испытывают психологические трудности и опасаются сдавать экзамен, и мы это понимаем.

Даже в период наиболее оживленных дискуссий среди медицинских работников процент успешной сдачи сертификационного экзамена составлял 97%. То есть шума вокруг него было больше, чем реальных оснований. Проведение экзамена раз в пять лет позволяет оценить знания и навыки каждого специалиста, однако само по себе не способствует их повышению. Именно поэтому министерство здравоохранения как центральный орган исполнительной власти, исходя из задачи по обеспечению охраны здоровья граждан Азербайджанской Республики, выступило с новой инициативой. Как вам известно, недавно были внесены изменения в закон Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения". В соответствии с этими изменениями, наряду с экзаменом, проводимым раз в пять лет, каждый врач или медицинский работник сможет выбрать альтернативный путь. В течение пяти лет они смогут получить сертификат, набрав не менее 250 кредитных баллов в рамках программы непрерывного профессионального развития", - сказал он.

Теймур Мусаев отметил, что министерство здравоохранения регулярно обновляет базу вопросов для сертификации, а в ближайшее время в этом направлении будет внедрено новое цифровое решение:

"Министерство здравоохранения на постоянной основе обновляет базу вопросов. В нее включаются современные подходы и информация о новейших методах лечения. В ближайшее время в этом направлении также будет внедрено цифровое новшество. Для специалистов, которые из-за высокой занятости не имеют возможности ежегодно набирать в среднем по 50 кредитных баллов и предпочитают только сдавать экзамен, будет представлено специальное мобильное приложение.

В этом приложении будет содержаться вся база экзаменационных вопросов. Здесь нечего скрывать. Скрывать знания неправильно - наоборот, их необходимо распространять и популяризировать. Для каждого вопроса будут указаны правильный ответ и его академическое обоснование. Таким образом, пользователи смогут увидеть не только правильный вариант ответа, но и подробное академическое объяснение того, почему именно он является правильным, без необходимости искать дополнительную литературу".

Система медицинского цифрового двойника вывела Азербайджан в число передовых стран в сфере цифрового здравоохранения

Министр отметил, что в рамках реформ, проводимых в сфере здравоохранения, осуществляется масштабная работа по оценке знаний и навыков врачей, обеспечению их непрерывного профессионального развития и цифровизации системы здравоохранения.

"Это вопрос ближайшего будущего. В настоящее время работа в данном направлении продолжается. Прежде всего хочу отметить, что мы уже получили базу вопросов по 65 медицинским специальностям. Речь идет об известной американской системе сертификационных экзаменов Board Exam. Мы официально приобрели вопросы по всем этим 65 специальностям. Они переведены на азербайджанский язык, и именно на их основе формируется экзаменационный блок.

Разумеется, в него также включены вопросы, соответствующие нашей образовательной программе. Здесь нет никаких сложностей - напротив, это лишь дополнительный инструмент поддержки. Еще раз подчеркну: экзамен важен, однако мы хотели бы, чтобы наши специалисты активно участвовали в программах непрерывного профессионального развития, набирали кредитные баллы и тем самым получали доступ к новым знаниям и современным подходам", - сказал он.

Теймур Мусаев отметил, что цифровизация сегодня является одним из приоритетных направлений не только в других сферах, но и в здравоохранении, а реализуемые проекты знаменуют начало нового этапа в развитии национальной системы здравоохранения.

"Министерство здравоохранения последовательно осуществляет цифровизацию системы здравоохранения Азербайджанской Республики. Логическим результатом этой работы стала состоявшаяся 3-го числа прошлого месяца во дворце "Гюлистан" презентация Системы медицинского цифрового двойника для представителей правительства и широкого медицинского сообщества. Как известно, цифровые технологии и искусственный интеллект сегодня практически полностью изменили деятельность представителей большинства профессий. Здравоохранение как неотъемлемая часть этой общей экосистемы также является активным участником процесса цифровизации.

Цифровизация - это не только внедрение технических решений или программного обеспечения, это новая культура здравоохранения. В этом смысле внедрение Системы медицинского цифрового двойника вывело нашу страну в число двадцати ведущих государств мира, а по применяемым стандартам обмена медицинскими данными - в первую десятку.

Система медицинского цифрового двойника представляет собой единую цифровую платформу, содержащую всю медицинскую информацию о каждом гражданине - с момента рождения и до конца жизни. При этом она является не только хранилищем данных, но и платформой для предоставления медицинских услуг. Здесь доступны запись на прием к врачу, напоминания о приеме лекарств, механизмы уведомлений, телемедицинские сервисы и даже функции, позволяющие родителям следить за состоянием здоровья своих детей.

Мы рассматриваем три основные группы пользователей этой платформы. Первая - это, конечно же, наши граждане. Независимо от того, в какое медицинское учреждение они обращались, вся полученная медицинская информация будет собрана на единой платформе. Благодаря этому, даже находясь за рубежом, они смогут предоставить эти данные нашим коллегам в любой стране мира и получить консультацию по вопросам своего здоровья.

Вторая группа - медицинские работники. Для них появится возможность объективно, полно и корректно оценивать состояние здоровья каждого пациента, пришедшего на прием.

Третья группа - представители государственных органов. На основе накопленных данных значительно расширятся возможности для принятия стратегических решений. Будет получена объективная информация о перспективах развития и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения, а также о масштабах распространенности отдельных заболеваний. Это позволит принимать важные стратегические решения. Поэтому я приглашаю каждого гражданина активно подключаться к этой платформе и пользоваться возможностями Системы медицинского цифрового двойника", - сказал он.

На освобожденных территориях формируется современная инфраструктура здравоохранения

По словам министра, одним из ключевых направлений масштабных работ по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий является создание современной системы здравоохранения.

"Это чрезвычайно важный вопрос. Неотъемлемой частью восстановления городов, поселков и сел, которые фактически заново строятся на территориях, освобожденных от оккупации благодаря нашей армии под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, является создание современной системы здравоохранения для возвращающихся на родную землю наших соотечественников.

Когда мы говорим о системе здравоохранения, мы имеем в виду весь комплекс - от первичной медико-санитарной помощи до строительства больниц второго уровня. В систему первичной помощи входят сельские медицинские пункты, врачебные пункты, центры семейного здоровья и центральные районные больницы.

В сферу ответственности министерства здравоохранения входит строительство восьми центральных районных больниц и десяти специализированных медицинских центров. После завершения строительства они будут переданы Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и начнут обслуживать население.

Наш первый проект был реализован именно в Шуше. Как известно, был построен и введен в эксплуатацию Шушинский лечебно-оздоровительный центр. Это уникальный медицинский комплекс. Его общий коечный фонд составляет 90 коек, из которых 50 предназначены для многопрофильной больницы, включая хирургическое, родильное и детское отделения. Кроме того, в Центре будут предоставляться санаторно-курортные услуги, для чего выделено еще 40 коек.

Еще в советский период в Шуше действовал знаменитый санаторий "Туршсу". Было принято решение, чтобы аналогичные услуги предоставлялись и в Шушинском лечебно-оздоровительном центре, были доступны населению, позволяя использовать целебные свойства знаменитых источников Туршсу. В настоящее время больница уже начала работу. Мы уверены, что в ближайшее время она будет функционировать в полном объеме", - сказал он.

Система донорства органов в Азербайджане функционирует на основе полностью прозрачных механизмов

По словам министра, в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года при министерстве здравоохранения был создан Координационный центр по донорству и трансплантации органов. Центр занимается организацией системы донорства и трансплантации органов в стране и обеспечивает ее полную прозрачность.

"Хочу особо подчеркнуть, что наличие такого Центра позволяет обеспечить полную прозрачность оказания данной услуги в Азербайджане. С первого дня его деятельности был реализован ряд серьезных мер по формированию этой системы.

Прежде всего были созданы и введены в эксплуатацию около десяти государственных реестров. Назову некоторые из них: реестр граждан, желающих стать добровольными донорами, реестр медицинских учреждений, занимающихся донорством и трансплантацией органов, реестр специалистов, работающих в этих учреждениях, а также реестр координаторов, регулирующих данные процессы. Все эти подсистемы сегодня являются механизмами, обеспечивающими доступность данной услуги в Азербайджане.

Система донорства органов в нашей стране организована открыто и прозрачно. При министерстве здравоохранения действует Этическая комиссия на общественных началах. Каждый пациент, нуждающийся в трансплантации, а также каждый донор проходят рассмотрение в этой комиссии, и только после подтверждения того, что процедура является прозрачной и соответствует законодательству, наши специалисты проводят трансплантационные операции. В результате проводимых информационно-просветительских кампаний сегодня около 1700 человек в Азербайджане официально заявили о своем желании стать добровольными донорами и зарегистрировались в соответствующем реестре. Этот показатель продолжает устойчиво расти. Нас радует, что граждане и общество активно и осознанно вовлекаются в этот процесс", - сказал Т. Мусаев.

Министр отметил, что одним из основных направлений деятельности Координационного центра является просветительская работа среди населения, и сегодня такие мероприятия уже охватывают все регионы страны:

"Как вы отметили, одним из ключевых направлений деятельности Координационного центра является проведение информационно-просветительской работы. Такие мероприятия проходят не только в Баку, но практически во всех регионах нашей страны. В основном они организуются в школах, университетах и колледжах. Мы стремимся формировать мировоззрение нового поколения. Если человек после своей смерти может, пожертвовав органы, спасти чью-то жизнь или продлить ее, трудно представить себе более благородную миссию.

По итогам прошлого года в стране было проведено в общей сложности 352 трансплантационные операции. Из них 111 составили пересадки роговицы глаза, причем 24 операции были выполнены с использованием органов посмертных доноров. Было проведено 104 трансплантации почки, из которых 17 - с использованием органов посмертных доноров. Кроме того, выполнено 58 трансплантаций печени, 10 из которых стали возможны благодаря посмертному донорству. На сегодня в нашей стране проведены три операции по пересадке сердца. Также было выполнено 77 трансплантаций костного мозга: 36 - в Азербайджане, а 41 - в Турции в рамках различных государственных программ.

В целом Азербайджан является региональным лидером в этой сфере. Наши специалисты уже полностью доказали свой высокий профессиональный уровень. Многие операции впервые в регионе были выполнены именно в Азербайджане. Среди них - пересадка почки от посмертного донора и трансплантация печени. Однако самым важным достижением, на мой взгляд, является пересадка сердца - одна из самых сложных операций для любого врача и специалиста в области медицины. Все три такие операции уже успешно проведены в Азербайджане, что подтверждает наше лидерство в регионе.

В целом же проведение подобных операций, вершиной которых является именно трансплантация сердца, свидетельствует о многом. В обществе к этому процессу относятся по-особому. Это показывает, что наше общество открыто к таким достижениям, а граждане правильно понимают и принимают их значение. Мы неоднократно становились свидетелями того, как даже родственники пациентов в терминальном состоянии поддерживали процесс донорства. С одной стороны, это горе, с другой - радость, потому что, жертвуя свои органы, люди совершают особую, по-настоящему гуманную миссию. Мы убеждены, что число таких случаев будет расти.

Кроме того, как известно, современная медицина развивается не только в сфере донорства, но и в направлении создания искусственных органов. Некоторые из таких разработок уже проходят испытания, пусть пока и в качестве временных решений. Мы уверены, что в ближайшем будущем в этой области произойдет серьезный прорыв, и население нашей страны также сможет воспользоваться его результатами".

Министр также рассказал об эффективности трансплантации органов. По его словам, сегодня показатели успешности в этой области очень высоки. Как отметил Теймур Мусаев, благодаря современным лекарственным препаратам и правильному подбору донорских органов после трансплантации люди могут жить еще многие годы.

"Речь идет о десятилетиях жизни. Кроме того, хочу особо подчеркнуть, что в Национальном центре офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой создан первый в регионе Глазной банк. Там принимается роговица, полученная от посмертных доноров, проводится ее оценка, обработка, после чего она пересаживается нуждающимся в такой операции. Таким образом, процесс становится более оперативным, а вся необходимая инфраструктура уже полностью готова. Поэтому доступность столь сложных операций и методов лечения, требующих серьезной институциональной поддержки, значительно возросла", - сказал он.

В Азербайджане создается центр клеточной терапии

Министр Теймур Мусаев также рассказал о процессах, происходящих в сфере здравоохранения, и ожидаемых нововведениях. По его словам, в последнее время в медицинской отрасли Азербайджана реализован ряд важных проектов.

"Прежде всего хотел бы отметить открытие после реконструкции отделения пластической, реконструктивной и челюстно-лицевой хирургии в Научном центре хирургии имени академика Топчубашова, которое уже оказывает помощь населению.

Кроме того, капитально отремонтирована Клиника пластической, эстетической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева. Она оснащена самым современным оборудованием и уже начала работу. В этой клинике проводятся сложнейшие реконструктивные операции, в том числе после ожогов и масштабных хирургических вмешательств. В свою очередь, в созданном в Научном центре хирургии отделении уже выполнен ряд операций, ставших первыми в регионе в области челюстно-лицевой хирургии, а также проведены масштабные реконструктивные операции на лице и челюстях.

Создавая эти два Центра, мы изначально рассматривали их как клинические базы, где наши резиденты смогут проходить качественную подготовку по данным специальностям.

Еще одним важным событием стало открытие отделения инвазивной кардиологии и кардиохирургии в Научно-исследовательском институте кардиологии. В институте продолжается модернизация, закупается и устанавливается новое оборудование. Уверен, что в ближайшее время мы представим еще одно значимое достижение. Когда придет время, мы обязательно сообщим вам об этом и пригласим на открытие.

Еще одно направление - клеточная терапия, которая сегодня активно внедряется во всем мире и признана незаменимым методом лечения ряда тяжелых заболеваний. Совместно с китайскими коллегами мы создаем в Азербайджане центр клеточной терапии. Мы уверены, что и наши отечественные специалисты внесут свой вклад в этот процесс. Особенно радует, что многие наши соотечественники, получившие образование за рубежом, возвращаются в страну. Они работают не только практикующими врачами, но и обладают научными степенями в области клеточной терапии. Сейчас создается необходимая инфраструктура, и после запуска центра он станет надеждой для пациентов с сахарным диабетом, детским церебральным параличом и рассеянным склерозом. Думаю, что и в этом направлении мы станем первыми в регионе.

Хотел бы также вернуться к одной теме. Когда мы говорили о трансплантологии, я упустил важный момент, который считаю необходимым отметить. Азербайджан выступил с международной инициативой в области трансплантологии - созданием единой информационной платформы "Turk Transplant" для государств - членов и наблюдателей Организации тюркских государств. Эта инициатива была выдвинута Азербайджаном в 2023 году и получила очень положительную поддержку со стороны всех братских стран.

Уже предприняты основные шаги по запуску платформы, обеспечению ее работы в соответствии с международным правом и организации трансграничного обмена данными. Общая численность населения государств - участников и наблюдателей превышает 170 миллионов человек. На первом этапе планируется создание единого реестра реципиентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга, и потенциальных доноров. После начала обмена информацией следующим этапом станет организация перекрестной трансплантации органов. Думаю, что этот проект сыграет исключительную роль в укреплении братских связей между нашими странами", - добавил министр.

Теймур Мусаев сообщил, что центр клеточной терапии откроется не раньше чем через полтора года:

"Для этого необходим ряд подготовительных этапов. Проект может быть реализован сначала в пилотном формате, однако требует фундаментального подхода. Важно не только создать техническую инфраструктуру, но и обеспечить работу специалистов по единым стандартам. Любую новую методику необходимо внедрять в надежных руках, чтобы люди доверяли ей, чтобы это доверие росло и мы действительно получали положительные результаты".

В Азербайджане откроется дипломный курс по китайской и корейской медицине

Министр Теймур Мусаев также затронул тему традиционной медицины. По его словам, речь должна идти не об отрицании прошлого или тех или иных методов лечения, а об их применении на основе доказательной медицины.

"Традиционная медицина имеет многотысячелетнюю историю. За последние десять лет в мировой медицине активно развивается направление, известное как интегративная медицина. Позже появился термин "функциональная медицина", однако именно понятие интегративной медицины имеет особое значение. Это показатель новой культуры повседневной медицинской практики. Речь идет не об отрицании прошлого или каких-либо методов, а об их использовании на основе доказательной базы.

Когда говорят о традиционной медицине, некоторые подразумевают народные способы лечения. Я не буду это комментировать - это отдельная тема. Под традиционной медициной мы понимаем, прежде всего, традиционную китайскую медицину, которая полностью доказала свою эффективность при лечении ряда заболеваний, а также на этапе профилактики заболеваний. К этому направлению относятся и традиционная корейская медицина, и традиционная восточная медицина в целом. Азербайджан также является неотъемлемой частью этого процесса.

Особо хочу подчеркнуть, что азербайджанская медицинская школа всегда отличалась открытостью к подобным подходам, и это вызывает удовлетворение. Министерство здравоохранения уже продвинулось в этом направлении. В настоящее время при Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей имени Азиза Алиева совместно с Пекинским университетом традиционной китайской медицины ведется подготовка к открытию дипломного курса по традиционной китайской медицине.

Обучение будет проходить на английском языке и будет открыто не только для азербайджанских врачей, но и для специалистов из стран региона и других государств. Продолжительность курса составит один или два года.

Аналогичная работа ведется и по традиционной корейской медицине. Сейчас проходят переговоры с профильными государственными структурами Республики Корея, и в ближайшее время эта программа также будет реализована в Азербайджане.

Думаю, что эти курсы будут особенно интересны семейным врачам, специалистам с базовым медицинским образованием и представителям любых медицинских специальностей, работающим в Азербайджане и интересующимся этим направлением. Они позволят обогатить применяемые в ежедневной практике методы лечения, расширить профессиональные возможности врачей и предоставить нашим гражданам более широкий выбор медицинских подходов.

Прежде всего речь идет о реабилитации, лечении хронических заболеваний, хронических болевых синдромов и других направлениях, где подобные методы широко и эффективно применяются. К этому относится и фитотерапия - лечение с использованием лекарственных растений. Это комплексный подход, отрицать который неправильно.

Кроме того, население проявляет к нему значительный интерес. По крайней мере, чтобы такие методы не причиняли вреда, ими должны заниматься специалисты, имеющие медицинское образование. Для врачей любых специальностей это должно стать фактором, усиливающим их профессиональные возможности.

В Азербайджане уже сформировалась собственная школа специалистов в этой области. Такие специалисты работают как в государственном, так и в частном секторе. Мы считаем, что их вовлечение в этот процесс позволит вывести отечественную школу традиционной медицины на качественно новый уровень", - сказал он.

Министр здравоохранения также уделил внимание вопросам популяризации здорового образа жизни, что в последнее время стало особенно актуальной темой. Он подчеркнул, что пропаганда здорового образа жизни является прямой обязанностью министерства.

"Это является неотъемлемой частью Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы, и именно министерству здравоохранения поручено обеспечивать продвижение здорового образа жизни среди населения.

Именно поэтому благодаря тесному сотрудничеству министерства здравоохранения Азербайджана с хорошо известной всем радиостанцией "Sağlam Radio" 93 FM эта работа вышла на совершенно новый уровень. Первый эфир радиостанции состоялся 3 июня 2024 года. С тех пор вещание ведется пять дней в неделю.

Ежедневно транслируются две основные программы: "Здоровое утро" с 08:00 до 10:00 и "Здоровая жизнь" с 18:00 до 20:00. В конце каждого часа выходит рубрика "Новости здоровья".

Уверен, что у нас уже многочисленная аудитория слушателей. В этих программах принимают участие наши врачи-эксперты, ведущие специалисты и руководители научно-исследовательских институтов. Мы доносим до населения научно обоснованную информацию о здоровом образе жизни.

Как известно, современные медиа развиваются очень стремительно. Сегодня практически любой человек может собрать вокруг себя большую аудиторию. Если эта аудитория ему доверяет, то необходимо осознавать ответственность за достоверность распространяемой информации.

Именно поэтому "Sağlam Radio" приглашает исключительно профессионалов, посвятивших многие годы своей деятельности этой сфере. Вся информация, которую они озвучивают, основана на научных данных.

Когда мы говорим о здоровом образе жизни, речь идет о правильном питании, физической активности, занятиях спортом, соблюдении ежедневной гигиены и многих других вопросах. Все это должно доноситься до населения исключительно на научной основе.

Особо хочу подчеркнуть, что на этой радиостанции не размещается реклама лекарственных препаратов, медицинских услуг или медицинских центров. Это запрещено. Радиостанция занимается исключительно пропагандой здорового образа жизни.

Она работает уже два года и имеет широкую аудиторию. Когда исполнился первый год ее работы, я лично был гостем эфира и стал свидетелем большого интереса слушателей. Думаю, что благодаря информации, которая транслируется по радио во всех регионах страны, наши граждане будут относиться к своему здоровью еще более внимательно, серьезно и ответственно.

Каждый человек должен воспринимать здоровье как бесценный дар и самое большое богатство, которое необходимо беречь и укреплять. Конечно, министерство здравоохранения, медицинские учреждения, врачи и медицинские работники выполняют свою миссию, но каждый гражданин должен, прежде всего, сам заботиться о собственном здоровье", - сказал он.

Необходимо готовить медицинских работников, соответствующих требованиям новой системы здравоохранения

Министр здравоохранения также прокомментировал вопросы применения искусственного интеллекта в медицине. Он отметил, что роботизированная хирургическая операция впервые в Азербайджане и регионе была проведена в Национальном центре онкологии. При этом азербайджанские хирурги находились в стране, а их коллеги - в Китае:

"Это уже новая страница в развитии здравоохранения и медицинских услуг. Для новой системы здравоохранения необходимо готовить медицинских работников нового поколения. В этом отношении исключительную роль играют и будут играть медицинские колледжи, медицинские университеты и медицинские факультеты университетов нашей республики.

Сегодня непросто сказать, каким будет медицинский работник будущего. Главное - он должен быть человеком, открытым к изменениям и готовым к ним. Именно поэтому во всех упомянутых мной учебных заведениях создаются условия не только для изучения информационных технологий, применяемых в медицине, но и для получения фундаментальных знаний в сфере ИТ. Кроме того, необходимо создавать прикладные научные центры и лаборатории, чтобы благодаря интеграции прикладной науки с образовательным процессом готовить специалистов, полностью открытых к инновациям. На мой взгляд, такая работа не должна ограничиваться кафедрами или научно-исследовательскими лабораториями университетов. Мы должны развивать ее в формате международного сотрудничества. Именно поэтому министерство здравоохранения последовательно стремится устанавливать прямые связи между нашими медицинскими учебными заведениями и ведущими мировыми научными медицинскими центрами. Речь идет о совместных образовательных программах и совместных научных исследованиях.

Что касается искусственного интеллекта, то да, он представляет собой инструмент, который постоянно совершенствуется. При правильном использовании этот инструмент позволяет повысить качество медицинской помощи населению, а также обеспечить надежность и безопасность методов лечения и других мер, направленных на охрану здоровья. Вместе с тем это инструмент, который возлагает на нас большую ответственность. Мы не должны отрицать значение человеческого фактора. Думаю, человеческий контакт и доверие человека к человеку - это внутреннее чувство, присущее каждому.

Возможно, наступит время, когда искусственный интеллект достигнет такого уровня развития, что его деятельность потребуется строго регулировать в правовых и этических рамках. Это неизбежно. В этом смысле здравоохранение, о котором мы сегодня говорим, вероятно, является одной из первых сфер, где этому вопросу необходимо уделять особое внимание. Возможно, второй такой сферой является образование. Именно эти две области должны в обязательном порядке подходить к данной теме с максимальной серьезностью.

У каждой страны есть своя культура, свое наследие, традиции и нормы этического поведения. Они обладают своими особенностями. Я не говорю, что мы не меняемся - глобализация идет, это очевидно. Но вместе с тем необходимо сохранять эти особенности.

Что касается медицинских услуг, то, повторю, искусственный интеллект - это уникальный инструмент. При его правильном применении, как мне представляется, он открывает беспрецедентные возможности. И мы должны быть открыты к этому".