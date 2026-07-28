https://news.day.az/society/1850705.html

Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 29 июля. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра ожидается северо-западный ветер. Температура морской воды на пляжах составит: на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 26-27 градусов;