https://news.day.az/society/1850749.html В Азербайджане создается центр клеточной терапии В Азербайджане создается центр клеточной терапии. Как передает Day.Az, об этом, в частности, заявил министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев в совместном интервью программе "Hədəf" Азербайджанского телевидения и агентству международной информации Trend.

В Азербайджане создается центр клеточной терапии

Общество, 28 июля 2026 22:20 (UTC +04:00) 792
В Азербайджане создается центр клеточной терапии

В Азербайджане создается центр клеточной терапии.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, заявил министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев в совместном интервью программе "Hədəf" Азербайджанского телевидения и агентству международной информации Trend.

По словам министра, в Азербайджане также ведется работа в сфере клеточной терапии, которая активно внедряется в мире и считается одним из эффективных методов лечения ряда тяжелых заболеваний:

"Мы сейчас создаем этот центр, чтобы реализовать данное направление в Азербайджане совместно с нашими китайскими коллегами. Мы надеемся, что наши местные специалисты также внесут свой вклад в этот процесс. Очень радует, что есть наши соотечественники, которые получили образование за рубежом и вернулись в страну. Они работают не только как обычные врачи, но большинство из них также имеют ученые степени в области клеточной терапии.

Необходимая инфраструктура создается, и после запуска центра он станет источником надежды для людей, страдающих такими заболеваниями, как сахарный диабет, детский церебральный паралич и рассеянный склероз. Думаю, что в этом направлении мы также станем первыми в регионе".

 

Теймур Мусаев сообщил, что клиника пластической, эстетической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева прошла капитальный ремонт, оснащена самым современным оборудованием и уже начала работу. В этой клинике проводятся сложные реконструктивные операции. В частности, здесь выполняются реконструктивные вмешательства, необходимые после ожогов и масштабных хирургических операций.

В отделении, созданном ранее в Научном центре хирургии, были достигнуты первые результаты на региональном уровне в области хирургии верхней челюсти, а также проведены сложные реконструктивные операции на лице и челюсти.

"Мы создали эти два центра именно как клиническую базу, чтобы наши резиденты могли проходить подготовку по данным специальностям в достойных условиях. Еще один важный момент - открытие отделения инвазивной кардиологии и кардиохирургии в Научно-исследовательском кардиологическом институте.

В этом институте постоянно продолжаются процессы модернизации, приобретается и устанавливается новое оборудование. Уверен, что в ближайшее время мы достигнем еще одного важного результата. Мы обязательно сообщим вам об этом, вы будете в курсе и получите приглашение на открытие".

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#ТЕЙМУР МУСАЕВ
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