https://news.day.az/world/1850720.html Лесные пожары охватили Валенсию - ВИДЕО Лесные пожары, бушующие в Испании, добрались до города Валенсия. Как передает Day.Az, в сети распространились кадры последствий стихии.
Лесные пожары охватили Валенсию - ВИДЕО
Лесные пожары, бушующие в Испании, добрались до города Валенсия.
Как передает Day.Az, в сети распространились кадры последствий стихии.
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