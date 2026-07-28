Азербайджанские корни Стаса Михайлова - прогулка по Ичеришехер - ФОТО

Один из главных участников и хедлайнеров Dream Fest 2026 - известный российский певец, композитор и автор песен Стас Михайлов - вместе с журналистами совершил прогулку по Баку, познакомившись с историей и культурным наследием азербайджанской столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, экскурсия была организована при поддержке Азербайджанского бюро по туризму.

Для Стаса Михайлова знакомство с Баку стало не только частью фестивальной программы, но и возможностью ближе соприкоснуться с культурой страны, с которой его связывают особые чувства и интерес. Ведь артист неоднократно рассказывал о своих азербайджанских корнях. По словам певца, его отец и дедушка родом из древнего азербайджанского города Шамахы, и семейная история по отцовской линии тесно связана с этой землёй. Также артист отмечал, что его прабабушка похоронена в Сумгайыте.

Именно поэтому возвращение в Баку для Стаса Михайлова имеет не только профессиональное, но и личное значение. Участие в Dream Fest 2026 стало для артиста возможностью вновь встретиться с культурой страны, с которой связаны страницы истории его семьи.

В рамках культурной программы артист посетил один из главных символов Баку - исторический архитектурный заповедник Ичеришехер, где смог увидеть уникальное сочетание древней архитектуры, национальных традиций и современной атмосферы столицы.

Участие артиста в Dream Fest 2026 стало одним из ярких событий фестивальной программы, а прогулка по историческим местам Баку позволила гостям мероприятия также открыть для себя культурное наследие Азербайджана.