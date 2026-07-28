Азербайджан и Япония укрепляют межпарламентские связи - ФОТО

28 июля руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Японией Амина Агазаде встретилась с делегацией во главе с членом Палаты советников парламента Японии Митихиро Исибаси.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Приветствуя делегацию, А. Агазаде выразила уверенность, что этот визит внесет вклад в укрепление отношений дружбы между нашими странами, а также в развитие межпарламентского диалога. Она отметила, что азербайджано-японские отношения строятся на принципах взаимного уважения, доверия и долгосрочного партнерства, а активизация политического диалога и контактов на высоком уровне в последнее время придают связям новую динамику. Было подчеркнуто, что сотрудничество между двумя странами в сферах экономики, энергетики, культуры и образования вышло на новый этап.

Член Палаты советников парламента Японии Митихиро Исибаси поблагодарил за оказанное гостеприимство. Выразив заинтересованность в продолжении сотрудничества, он отметил важность взаимных визитов и контактов для дальнейшего укрепления связей между нашими странами.

На встрече член рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Японией Низами Сафаров, член Конституционно-демократической партии Японии Сёджи Намба и посол Японии в нашей стране Кацуя Ватанабэ озвучили мысли о перспективах развития отношений между Азербайджаном и Японией, отметили важность дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества по различным направлениям.

В ходе беседы говорилось о роли межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений. Была подчеркнута важность продолжения регулярного диалога между законодательными органами, а также обмена опытом в законодательной сфере.