https://news.day.az/politics/1850702.html Азербайджан и Япония укрепляют межпарламентские связи - ФОТО 28 июля руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Японией Амина Агазаде встретилась с делегацией во главе с членом Палаты советников парламента Японии Митихиро Исибаси. Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса. Приветствуя делегацию, А.

Азербайджан и Япония укрепляют межпарламентские связи - ФОТО

Политика, 28 июля 2026 16:47 (UTC +04:00) 792
Азербайджан и Япония укрепляют межпарламентские связи

28 июля руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Японией Амина Агазаде встретилась с делегацией во главе с членом Палаты советников парламента Японии Митихиро Исибаси.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Приветствуя делегацию, А. Агазаде выразила уверенность, что этот визит внесет вклад в укрепление отношений дружбы между нашими странами, а также в развитие межпарламентского диалога. Она отметила, что азербайджано-японские отношения строятся на принципах взаимного уважения, доверия и долгосрочного партнерства, а активизация политического диалога и контактов на высоком уровне в последнее время придают связям новую динамику. Было подчеркнуто, что сотрудничество между двумя странами в сферах экономики, энергетики, культуры и образования вышло на новый этап.

Член Палаты советников парламента Японии Митихиро Исибаси поблагодарил за оказанное гостеприимство. Выразив заинтересованность в продолжении сотрудничества, он отметил важность взаимных визитов и контактов для дальнейшего укрепления связей между нашими странами.

На встрече член рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Японией Низами Сафаров, член Конституционно-демократической партии Японии Сёджи Намба и посол Японии в нашей стране Кацуя Ватанабэ озвучили мысли о перспективах развития отношений между Азербайджаном и Японией, отметили важность дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества по различным направлениям.

В ходе беседы говорилось о роли межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений. Была подчеркнута важность продолжения регулярного диалога между законодательными органами, а также обмена опытом в законодательной сфере.

  • Азербайджан и Япония укрепляют межпарламентские связи
  • Азербайджан и Япония укрепляют межпарламентские связи
  • Азербайджан и Япония укрепляют межпарламентские связи
  • Азербайджан и Япония укрепляют межпарламентские связи
  • Азербайджан и Япония укрепляют межпарламентские связи
  • Азербайджан и Япония укрепляют межпарламентские связи
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