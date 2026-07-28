США и Израиль выясняют местонахождение лидера Ирана - СМИ

Разведывательные службы США и Израиля проводят секретную операцию по установлению местонахождения нового Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на британскую газету The Times, операция продолжается уже некоторое время.

По данным издания, целью операции является не ликвидация Моджтабы Хаменеи, а выяснение того, находится ли он в живых, где он пребывает и каково его состояние.

The Times отмечает, что сведения были получены от источников в разведывательных структурах.

Официальные представители США, Израиля и Ирана пока не прокомментировали эту информацию.