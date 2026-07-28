Влиятельная организация ONESXM, ведущая непримиримую борьбу за свободу острова Сен-Мартен, разделенного Францией и Нидерландами на две части и фактически находящегося под оккупацией, распространила заявление, в котором выразила поддержку Азербайджану и Бакинской инициативной группе.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинской инициативной группе (БИГ).

Было отмечено, что организация решительно отвергла обвинения трех депутатов Национального собрания Франции, направленные против поддержки Азербайджаном и Бакинской инициативной группой процесса деколонизации. Сторонники движения за независимость резко отреагировали на попытки французских парламентариев преподнести высказывания Президента Азербайджана как "вмешательство во внутренние дела Франции".

В заявлении подчеркнуто, что колониализм и самоопределение народов не могут считаться внутренним делом Французской Республики. Эти вопросы регулируются нормами международного права, статьей 1 Устава ООН (принцип равноправия и самоопределения народов) и резолюцией № 1514 Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в 1960 году и требующей положить конец колониальному правлению ("Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам"). В этом контексте ассоциация считает миссию Бакинской инициативной группы, доносящей до мира голос народов, страдающих от колониального господства, полностью легитимной, законной и заслуживающей одобрения.

Напомнив, что такие регионы, как Новая Каледония и Французская Полинезия, все еще остаются в списке территорий ООН, подлежащих деколонизации, организация ONESXM подчеркнула, что политика, проводимая официальным Парижем под предлогом "французского подданства", не может скрыть реального неравенства и лишения коренных народов фундаментальных прав. В связи с этим организация требует незамедлительной организации на Сен-Мартене официального референдума, на котором народу будет предоставлен выбор "да" или "нет" для получения полной независимости.

Заявление ассоциации ONESXM еще раз показывает, что угрозы, давление и предлоги Парижа о "вмешательстве во внутренние дела" не способны заставить молчать требования о деколонизации. Народы, борющиеся против французского колониализма от Карибского бассейна до Тихого океана, доносят свой голос до более широкой аудитории, согласовывают свои позиции и демонстрируют глобальную солидарность именно через международную платформу, созданную Бакинской инициативной группой. БИГ выводит эту борьбу за рамки локальных протестов отдельных территорий, превращая ее в одно из важных направлений международной деколонизационной повестки дня. Позиция ONESXM - это четкий месседж Парижу: эпоха колониализма должна завершиться, а право народов на свободный выбор и самоопределение не должно ограничиваться никаким политическим давлением, угрозами и манипуляциями.