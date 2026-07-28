Обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) объявил результаты вступительных экзаменов, состоявшихся 12 июля 2026 года для абитуриентов I и IV групп специальностей, а также по предмету "География" для участников III группы, выбравших обе подгруппы - DT и TC.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, участники экзаменов могут ознакомиться со своими результатами, изображениями карты и листа ответов, а также с критериями оценки заданий открытого типа, включая предполагаемые правильные ответы, решения и шкалу оценивания.

Кроме того, абитуриенты могут получить информацию о результатах экзамена, отправив код, указанный в экзаменационном пропуске, на короткий номер 7727 через мобильных операторов Azercell, Bakcell или Nar.