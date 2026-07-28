https://news.day.az/world/1850679.html Красоты французских Пиренеев - ВИДЕО В сети распространилось видео, на котором запечатлены живописные пейзажи французских Пиренеев. Day.Az представляет вашему вниманию эти впечатляющие кадры:
Красоты французских Пиренеев - ВИДЕО
В сети распространилось видео, на котором запечатлены живописные пейзажи французских Пиренеев.
Day.Az представляет вашему вниманию эти впечатляющие кадры:
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