Три дня Баку жил в ритме мировой моды Azerbaijan Fashion Week - ФОТО

Три дня Баку жил в ритме мировой моды. Юбилейный, двадцатый сезон Azerbaijan Fashion Week вновь превратил столицу Азербайджана в центр притяжения для дизайнеров, международных экспертов, байеров, представителей fashion-индустрии и ценителей современного стиля.

Как передает Day.Az, масштабное событие в очередной раз подтвердило свой статус крупнейшей модной платформы Каспийского региона, объединив профессионалов из разных стран и став пространством для творческого диалога, новых идей и международного сотрудничества.

Юбилейный сезон Azerbaijan Fashion Week был реализован при поддержке Центра развития культурных и креативных индустрий YARADICI при Министерстве культуры Азербайджана. Поддержка подобных инициатив способствует развитию национальной креативной экономики, продвижению азербайджанских дизайнеров на международной арене и укреплению статуса страны как одного из динамично развивающихся центров современной модной индустрии.

Одним из главных событий юбилейного сезона стало объявление о стратегическом партнерстве Azerbaijan Fashion Week с DOME Middle East Fashion Week by Sabina Agalarova. Новое сотрудничество открывает широкие перспективы для дизайнеров обеих платформ, расширяет географию профессиональных контактов и создает дополнительные возможности для выхода талантливых брендов на международный рынок. Этот союз стал важным шагом в укреплении культурных и деловых связей между Каспийским регионом и странами Ближнего Востока.

"Для нас юбилейный двадцатый сезон - это не только важная дата, но и новый этап развития Azerbaijan Fashion Week. Сегодня мы видим, как Баку становится местом встречи дизайнеров, профессионалов индустрии и международных партнеров. Наша задача - создавать платформу, которая помогает талантам региона выходить на международную аудиторию и укрепляет сотрудничество между странами через язык моды", - отметил генеральный директор Azerbaijan Fashion Week Ниджат Бахшалиев.

Главной темой сезона стала Water Element (Стихия воды) - образ, символизирующий движение, трансформацию, чистоту, гибкость и единство. Именно вода, соединяющая берега и культуры, стала метафорой творческого обмена между Каспийским регионом и Ближним Востоком. Концепция сезона подчеркнула, что современная мода рождается на пересечении традиций и инноваций, где культурное наследие вдохновляет на создание нового художественного языка.

На протяжении трех дней подиум Azerbaijan Fashion Week представлял яркую панораму современной моды. Свои новые коллекции показали дизайнеры из Азербайджана и других стран, каждый из которых предложил собственное прочтение актуальных мировых тенденций. В юбилейном сезоне приняли участие Natavan Brand, Menzer Zekizade Fashion School, Lala Kerimova, Almas, Mariama, Giltex & AzCotton, JenyaBer, markA atelier Baku, Naz Maer, Sameera, Shakhiadore в коллаборации с Time Deluxe, Five Oceans и KHAYALY by Khayala Bayram. Их показы продемонстрировали широкий спектр творческих подходов - от переосмысления национальных мотивов до смелых экспериментов с силуэтами, материалами и технологиями.

Особым событием сезона стал показ российского Дома YUDASHKIN, который эффектно завершил трехдневную программу Azerbaijan Fashion Week. Легендарный модный Дом представил новую коллекцию деми-кутюр, вдохновленную эстетикой середины XX века, атмосферой светских выходов, богатством декоративного искусства и безупречной элегантностью, ставшей визитной карточкой бренда. Коллекция объединила классические формы с современным взглядом на высокую моду, вызвав большой интерес у гостей и профессионального сообщества.

"Azerbaijan Fashion Week - это пространство, где рождаются новые имена и встречаются те, чья история уже стала частью мировой моды. Для нас особенно важно быть здесь именно в таком контексте: рядом с молодыми талантами, в живом профессиональном диалоге и в постоянном движении времени. Дом YUDASHKIN внимательно наблюдает за современным миром, развивается вместе с ним, сохраняя при этом свою уникальную ДНК", - отметила креативный директор Дома Галина Юдашкина.

Участие Дома YUDASHKIN стало одним из наиболее ярких подтверждений растущего международного авторитета Azerbaijan Fashion Week. Сегодня эта площадка становится местом встречи признанных мировых брендов и нового поколения дизайнеров, создавая условия для профессионального обмена, совместных проектов и открытия новых имен в мировой индустрии моды.

"Мы хотим, чтобы, говоря о Баку, люди вспоминали не только его архитектуру, море и богатую историю, но и современную моду, креативную индустрию и талантливых дизайнеров. Azerbaijan Fashion Week - это вклад в формирование нового культурного образа города, который сегодня уверенно заявляет о себе на международной fashion-карте", - подчеркнул генеральный продюсер Azerbaijan Fashion Week Саята Досыбаева.

За двадцать сезонов Azerbaijan Fashion Week прошла впечатляющий путь, превратившись из локальной инициативы в авторитетную международную платформу, объединяющую дизайнеров, бренды, экспертов, байеров и представителей fashion-сообщества со всего мира. Юбилейный сезон стал не только символом достигнутых результатов, но и новой точкой отсчета для дальнейшего развития проекта. Сегодня Azerbaijan Fashion Week уверенно формирует международную репутацию Баку как одного из центров современной моды, креативных индустрий, культурного обмена и профессионального сотрудничества, доказывая, что язык моды способен объединять страны, культуры и поколения.

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