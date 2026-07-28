Оман представил Ирану новый план по Ормузскому проливу

Оман передал Ирану новый план по управлению Ормузским проливом, разработанный при поддержке стран Персидского залива.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно информации, предложение предусматривает создание механизма добровольных платежей для судов, проходящих через пролив. Инициатива направлена на снятие торговых ограничений, возникших в Ормузском проливе после конфликта между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном - с другой.

Ранее Иран заявлял о намерении совместно с Оманом участвовать в управлении проливом и взимать плату за обслуживание с проходящих судов. В то же время США выступают за восстановление свободного и беспрепятственного судоходства, отмечая, что обязательные платежи могут противоречить нормам международного права.

Предложенный план предусматривает, что Иран не будет осуществлять единоличный контроль над проливом, а возможные выплаты со стороны судов будут иметь добровольный характер. По данным источников, Тегеран пока не предоставил официального ответа на инициативу.