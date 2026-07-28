Новое окно возможностей для Армении: что меняет мир с Баку​

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Мирная повестка, которая уже несколько лет выстраивается между Баку и Ереваном, постепенно меняет экономическую жизнь Южного Кавказа. Еще недавно Армения оставалась почти изолированной страной - без прямого железнодорожного сообщения с соседями, свободного транзита грузов и перспектив включиться в крупные региональные маршруты. Сегодня ситуация другая. И происходит это не само по себе. Именно готовность Азербайджана снимать ограничения и развивать добрососедские отношения открыла перед Ереваном целый ряд возможностей, которые еще несколько лет назад казались недостижимыми.

Один из самых наглядных примеров - железнодорожное сообщение. Еще в мае 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян с гордостью сообщил, что линия Ахалкалаки-Карс уже открыта для армянского экспорта и импорта. Это позволило Армении впервые получить железнодорожный выход в Евросоюз - через Грузию и Турцию.

А буквально через пару месяцев, в июле 2026 года, стало известно, что Ереван начал восстанавливать собственные участки железной дороги - Гюмри-Ахурик и Ерасх (Араздеян). Именно здесь становится заметно, как изменение региональной обстановки начинает работать на экономику Армении: Ереван уже не просто получает доступ к чужой инфраструктуре, а пытается восстановить собственные участки, чтобы встроиться в формирующуюся систему транзита.

Параллельно движется и турецкая сторона. Начались подготовительные работы по восстановлению участка Акьяка-Гюмри - это турецкий отрезок будущей прямой линии Гюмри-Карс. Мэр приграничного турецкого города Акьяка Эргюдер Топташ рассказал, что работы ведутся по указанию президента Турции и координируются Министерством транспорта. Восстанавливается инфраструктура, объявлены тендеры, в том числе на строительство автодороги в сторону Гюмри. По его словам, завершить основные работы планируют в течение двух-трех месяцев.

Сам Топташ связал эти усилия именно с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном. Турецкая сторона рассчитывает, что как только урегулирование между Баку и Ереваном завершится, не будет и препятствий для открытия армяно-турецкой границы.

Перемены заметны и в более простых, повседневных вещах. Азербайджан регулярно поставляет в Армению топливо - бензин и дизель. Так, в конце июня 2026 года очередная партия составила 18 вагонов-цистерн бензина и 8 цистерн дизельного топлива общим весом почти 1,5 тысячи тонн. А всего с начала года из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тысяч тонн нефтепродуктов.

Через территорию Азербайджана в Армению идет и транзит из России - зерно, удобрения, даже алюминий и антрацит. Еще в ноябре 2025 года по новому маршруту через Грузию и Азербайджан в Армению впервые за более чем тридцать лет прибыл железнодорожный состав с пшеницей. С тех пор поставки стали регулярными.

Движение пошло в обе стороны и в более широком смысле. После того как Баку снял ограничения на транзит грузов в Армению, Ереван, в свою очередь, разрешил проезд турецких грузовиков через свою территорию, а премьер-министр Пашинян лично поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за старт двусторонней торговли.

Если посмотреть на всю картину целиком, вполне ясно, что ни одно из этих событий не произошло бы без доброй воли Баку. Открытие транзита, поставки топлива, восстановление железных дорог, даже подготовка Турции к запуску линии Гюмри-Карс - все это звенья одной цепи, а ее основой стало изменение отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижение мирной повестки, инициированной Баку.

Турция здесь не действует в одиночку. Анкара давно дает понять, что нормализация с Ереваном идет синхронно с азербайджано-армянским урегулированием - турецкая сторона традиционно координирует свои шаги в отношении Армении с Баку, и открытие границы с Ереваном турецкие официальные лица напрямую связывают с прогрессом в переговорах Азербайджана и Армении. Именно прогресс в азербайджано-армянском урегулировании создает политические условия для того, чтобы Анкара могла перейти от заявлений о нормализации к практическим шагам.

Иначе говоря, за каждым составом с топливом, за каждым километром восстановленных рельсов, за каждым новым маршрутом в Европу стоит одно и то же условие - готовность Азербайджана строить мир. Именно эта готовность превратила Армению из страны на периферии региональных маршрутов в потенциального участника крупных транспортных и экономических проектов Южного Кавказа. И чем дальше будет продвигаться мирная повестка между Баку и Ереваном, тем больше подобных возможностей будет открываться - не только для Армении, но и для всего региона.