https://news.day.az/world/1850731.html В Германии дерево вспыхивало после обрыва ЛЭП - ВИДЕО Во время шторма в Германии оборванная линия электропередачи упала на дерево, вызвав необычный пожар. Как передает Day.Az, видео происшествия распространилось в сети. На кадрах видно, как дерево не просто горит, а вспыхивает и затухает в такт электрическим разрядам.
В Германии дерево вспыхивало после обрыва ЛЭП - ВИДЕО
Во время шторма в Германии оборванная линия электропередачи упала на дерево, вызвав необычный пожар.
Как передает Day.Az, видео происшествия распространилось в сети.
На кадрах видно, как дерево не просто горит, а вспыхивает и затухает в такт электрическим разрядам. Из-за поврежденной линии электропередачи и влажной древесины возникали повторяющиеся вспышки огня.
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