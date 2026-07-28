https://news.day.az/world/1850731.html

В Германии дерево вспыхивало после обрыва ЛЭП - ВИДЕО

Во время шторма в Германии оборванная линия электропередачи упала на дерево, вызвав необычный пожар. Как передает Day.Az, видео происшествия распространилось в сети. На кадрах видно, как дерево не просто горит, а вспыхивает и затухает в такт электрическим разрядам.