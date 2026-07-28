Пекин намерен углублять сотрудничество с Баку

Китай намерен совместно с Азербайджаном реализовывать договоренности, достигнутые на уровне глав государств, углублять сотрудничество по всем направлениям и содействовать укреплению мира и развитию в регионе и во всем мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджанской Республике Лу Мэй, выступая на официальном приеме по случаю 99-й годовщины создания Народно-освободительной армии КНР.

По ее словам, Пекин и Баку являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. "Под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-азербайджанские отношения сохраняют устойчивую динамику развития, сотрудничество в различных сферах последовательно расширяется и служит повышению благосостояния народов наших стран", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что военное взаимодействие занимает важное место в двустороннем стратегическом партнерстве: "Китайская армия готова и далее углублять взаимодействие и сотрудничество с Вооруженными силами Азербайджана, а также вносить новый вклад в развитие двустороннего сотрудничества".

Лу Мэй также заявила о готовности Пекина к дальнейшему расширению сотрудничества с Баку.

"Китай готов совместно с Азербайджаном реализовывать важные договоренности, достигнутые главами двух государств, углублять сотрудничество по всем направлениям, включая инициативу "Один пояс, один путь" и развитие потенциала в сфере искусственного интеллекта, а также совместно содействовать укреплению мира и развитию в регионе и во всем мире", - подчеркнула посол.