В Габале обнаружены уникальные археологические находки - ФОТО

На месте древнего города Габала - первой столицы древнего азербайджанского государства Кавказская Албания - с 1926 года с определенными перерывами проводятся археологические исследования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в нынешнем сезоне под руководством начальника Габалинской археологической экспедиции Института археологии и антропологии Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), профессора Гафара Джабиева были продолжены исследования на участке города, известном как Гала. В ходе длившихся месяц раскопок на третьем участке, исследование которого было начато в 1960-х годах под руководством известного ученого-габаловеда Салеха Газыева, но осталось незавершенным, обнаружены остатки общественного здания дворцового типа, возведенного из крупных тесаных каменных блоков.

Руководитель Габалинской археологической экспедиции Г. Джабиев сообщил региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ, что сооружение длиной 18 метров и высотой от 1 до 8 метров продолжается к востоку от исследуемого участка. Это свидетельствует о том, что постройка была еще более масштабной.

"Впервые на территории площадью 30 гектаров, известной как Салбир и Гала, обнаружены столь капитальные и величественные строительные остатки. В результате исследований на площади 220 квадратных метров зафиксированы четыре основных строительных слоя и остатки напольного покрытия. Хронологически строительные слои охватывают период от раннего средневековья до XVIII века. Фундаменты сооружений, относящихся к периоду после VIII века, выполнены из речного камня, а верхняя часть - из обожженного кирпича различных размеров", - отметил наш собеседник.

По его словам, в ходе дальнейших исследований были также обнаружены многочисленные и разнообразные предметы быта, относящиеся к последнему тысячелетнему периоду существования Габалы.

"Среди этих находок особо следует отметить богатую коллекцию керамических изделий, отличающихся по типу, художественно-техническим и технологическим особенностям. В основном это строительная керамика, а также глазурованная и неглазурованная бытовая посуда. Эти образцы имеют большое значение для изучения быта и культуры древних жителей Габалы, художественного вкуса, круга интересов и профессионального мастерства местных ремесленников. Новые находки также важны для более глубокого изучения роли Габалы в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана, а также ее связей с другими мировыми центрами искусства и культуры", - подчеркнул он.

Профессор добавил, что исследования на изучаемом участке находятся на начальном этапе. Они помогут пролить свет на многие малоизученные страницы истории древней Габалы, насчитывающей 2500 лет.