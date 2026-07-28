В Азербайджане откроется дипломный курс по китайской и корейской медицине.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, заявил министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев в совместном интервью программе "Hədəf" Азербайджанского телевидения и агентству международной информации Trend.

Говоря о традиционной медицине, министр Теймур Мусаев отметил, что речь должна идти не об отрицании прошлого или каких-либо методов, а об их применении на основе доказательств:

"Когда мы говорим о традиционной медицине, у нее есть тысячелетняя история. В последние 10 лет в медицине в целом существует такой подход, как интегративная медицина. Позже стали говорить и о функциональной медицине, однако понятие интегративной медицины имеет очень важное значение. Сейчас я объясню его суть. Это показатель иной культуры в повседневной медицинской практике. Речь идет не об отрицании прошлого или какого-либо метода, а о его применении на основе доказательной базы.

Когда говорят о традиционной медицине, некоторые имеют в виду народные методы лечения, я не буду это комментировать - это отдельный вопрос. Под традиционной медициной понимается, в частности, традиционная китайская медицина, которая полностью доказала свою эффективность и подтвердила результативность при лечении ряда заболеваний, а также на этапе, предшествующем развитию болезней. К этому направлению также относятся традиционная корейская медицина и традиционная восточная медицина. Азербайджан является неотъемлемой частью этого процесса.

Особо хочу подчеркнуть, что азербайджанская медицинская школа всегда была открытой к этим вопросам, и это является положительным фактором. Как Министерство здравоохранения, мы уже продвинулись в данном направлении. В настоящее время при Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей имени Азиза Алиева совместно с Пекинским университетом традиционной китайской медицины Китайской Народной Республики ведется подготовка к организации дипломного курса по традиционной китайской медицине.

Курс будет проводиться на английском языке и будет открыт не только для азербайджанских врачей, но и для иностранных специалистов из региона и других стран мира. Продолжительность курса может составить один или два года".

Министр отметил, что аналогичный подход касается и традиционной корейской медицины. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с соответствующими официальными структурами Южной Кореи, и в ближайшее время эта программа также будет реализована в Азербайджане:

"Думаю, что эти курсы будут интересны семейным врачам, специалистам с базовым медицинским образованием и представителям любых медицинских специальностей, работающим в Азербайджане и проявляющим интерес к этой сфере. Они позволят обогатить методы, применяемые ими в повседневной практике, расширить возможности выбора и создать для наших граждан дополнительные возможности для использования различных подходов в лечении.

Речь идет прежде всего о методах лечения, которые широко и эффективно применяются в таких направлениях, как реабилитация, хронические заболевания, хронические боли и другие области. Сюда также относится фитотерапия - лечение с использованием лекарственных растений.

Это комплексный подход. Отрицать его неправильно. У населения также существует интерес и склонность к этим методам. Чтобы они, как минимум, не приносили вреда, заниматься их применением должны именно люди с медицинским образованием и дипломом.

Для специалистов, получивших медицинское образование и освоивших любую медицинскую специальность, это должно стать одним из факторов, усиливающих их профессиональную деятельность. В Азербайджане уже есть собственные специалисты в этой области, сформировалась определенная школа. Такие специалисты работают как в частном, так и в государственном секторе.

Мы считаем, что привлечение их к этому процессу позволит вывести нашу отечественную школу традиционной медицины на новый уровень".