Главы МИД Украины и Ирана провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи.

Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети X.

Сибига подчеркнул, что даже в сложных ситуациях дипломатия остается инструментом прямого диалога, а главной целью Украины является недопущение дальнейшей эскалации

"Я еще раз подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны и никогда не были направлены против гражданских судов или людей", - отметил он.

Отдельно глава украинского МИД прокомментировал заявления Ирана о гибели иранца и повреждении гражданского судна во время недавнего инцидента, заявив, что цель Киева - противостоять агрессии против Украины.

"Во время разговора министр также призвал Иран воздержаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и прекратить поддержку войны России против Украины.

"Эта война незаконна и должна закончиться. Наша позиция остается неизменной: Европа и Ближний Восток заслуживают стабильности, безопасности и мира", - подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.