Иран отверг план Омана по Ормузскому проливу

Иран отклонил предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом на региональной основе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

По его словам, решение Тегерана снизило вероятность урегулирования кризиса, который уже несколько месяцев оказывает серьезное влияние на торговое судоходство через Персидский залив.

Ранее Оман выступил с инициативой создания нового регионального соглашения, направленного на снижение напряженности вокруг стратегически важного Ормузского пролива. До ударов США и Израиля по Ирану в феврале через этот маршрут проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Однако Иран отказался поддержать предложение Омана, заявив, что подобная инициатива не имеет перспектив для реализации.

Иранский чиновник отметил, что США и Саудовская Аравия оказывают давление на Оман, пытаясь продвинуть свои "оторванные от реальности планы" в отношении Ормузского пролива.

Он подчеркнул, что Тегеран намерен сохранить полный контроль над входным маршрутом в пролив и частью выходного направления.

По словам представителя Ирана, механизм совместного управления проливом с Оманом по принципу "50 на 50" не соответствует интересам страны. При этом он отметил, что Иран продолжает рассматривать Оман как важного и дружественного соседа.

Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что его силы атаковали три нефтяных танкера, которые, по утверждению КСИР, проигнорировали предупреждения о запрете движения по "опасному и незаконному маршруту" в Ормузском проливе. После этого суда были вынуждены остановиться.