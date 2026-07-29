https://news.day.az/world/1850762.html Иран раскрыл свою формулу разблокирования Ормузского пролива Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади привел детали переговорного процесса с Оманом по разблокирванию Ормузского пролива. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его слова приводит местное агентство Tasnim.

Иран раскрыл свою формулу разблокирования Ормузского пролива

В мире, 29 июля 2026 07:46 (UTC +04:00) 5 327
Иран раскрыл свою формулу разблокирования Ормузского пролива

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади привел детали переговорного процесса с Оманом по разблокирванию Ормузского пролива.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его слова приводит местное агентство Tasnim.

Гарибабади заявил, что в ходе переговоров Оману было предложено обсудить временный маршрут в Ормузском проливе, и в случае достижения соглашения он заменит северный и южный маршруты в проливе.

По словам замминистра, Оман предложил организовать контроль над проливом на паритетной основе, однако Иран отверг это.

"Мы сказали, что входной маршрут должен полностью, а выходной маршрут частично оставаться в распоряжении Ирана. Если они это примут, мы перейдем к следующему этапу. Мы официально не признаем южный маршрут пролива", - подчеркнул замглавы МИД.

Он особо отметил, что Иран не примет какой-либо другой формулы.

Ранее в иранском МИД сообщали о прогрессе в переговорах Тегерана и Маската по Ормузу.

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