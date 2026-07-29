США перехватили иранские ракеты - ВИДЕО

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) проинформировало о перехвате иранских баллистических ракет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ранее корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на американское должностное лицо сообщил, что Иран выпустил ракеты по военной базе США в Иордании.

"Сегодня в 17:45 по времени восточного побережья США (01:45 29 июля по Баку - прим. ) Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана - прим.) попытался осуществить неожиданную атаку на силы США на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты были успешно перехвачены", - говорится в публикации CENTCOM в X.