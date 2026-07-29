Скончался первый посол Азербайджана в Грузии
Скончался известный учёный-нефтяник, дипломат и поэт Хаджан Хаджисой.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в семье Хаджана Хаджисоя. По сообщению, он умер после продолжительной болезни.
Недавно отмечалось 80-летие Хаджана Хаджисоя.
Хаджан Хаджисой на протяжении многих лет занимался научной, дипломатической и литературной деятельностью. Он был автором нескольких поэтических сборников, а также многочисленных научных и художественных произведений.
В 1996-2004 годах Хаджан Хаджисой занимал должность первого чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Грузии. В последние годы он продолжал научно-педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. Были изданы многочисленные книги, посвящённые его научной, литературной и дипломатической деятельности.
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