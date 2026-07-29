День будет энергичным - гороскоп на 29 июля

Сегодня гороскоп хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Звезды будут щедро наполнять вас энергией для того, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы. Вместе с тем у вас может появиться тяга все упрощать и даже рубить с плеча, что чревато поспешными и необдуманными решениями, вроде предложения расстаться или жить вместе, желания выбросить старую мебель, продать машину и т.д. Даже несмотря на всю возможную обоснованность этих решений, лучше отложить их реализацию на потом, дав себе время все как следует взвесить, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня гороскоп Овна будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет его живым воображением, благодаря чему Овен сможет проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят ему звезды, - это спонтанность чувств: сегодня Овен может испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно - улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Овна будет раскрашен всеми цветами радуги - и все благодаря переживаниям, заставляющим его сердце биться быстрее.

Телец

Сегодня у Тельца будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды гороскопа советуют Тельцу воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа предоставляют Близнецам хорошие возможности, но чтобы их не упустить, им придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от них действовать ловко и нестандартно, и Близнецы будут обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Близнецам сегодня завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже "минус" в уверенный "плюс".

Рак

Сегодня - день, когда Рак может смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды гороскопа дарят Раку успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Рак сегодня затеет глобальный проект, то не пожалеет: со временем его планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Раку не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать - вас ждут новые горизонты!

Лев

Сегодня Льву предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды гороскопа предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая сегодняшний выбор, Льву не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более "орлу" и "решке". Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ему не придется жалеть ни о чем.

Дева

Сегодня Дева будет настроена бескомпромиссно: все или ничего. Она будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в ее требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Дева будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ней рядом. С точки зрения Девы, она просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих - эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу, Дева сегодня действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.

Весы

Сегодня в гороскопе Весов будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать их меньше всего - Весы уверены в своей правоте и во всем, что они делают. С одной стороны, такой настрой способен помочь им в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ними сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот - спросить у Весов совета. Весы сегодня охотно сыграют роль мудрого наставника: поделятся опытом, поддержат и помогут!

Скорпион

Сегодня энергичности Скорпиона окружающие могут только позавидовать: в его гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Скорпион кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела - на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Скорпиона в том, что, за что бы он ни взялся, сегодня все в его руках будет спориться. Главное - стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Стрелец

Сегодня неожиданные сложности могут попытаться застать Стрельца врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у него будут все шансы, чтобы с этим справиться! Звезды гороскопа наделяют Стрельца такими качествами, как сила воли, гибкий ум и дар убеждения, благодаря которым он способен любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Стрелец сегодня сумеет договориться. Особенно, если проявит дипломатичность и будет следить за своим острым языком.

Козерог

Сегодня настоящей музыкой для Козерога будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды гороскопа не советуют Козерогу сегодня полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Козерог не пожалеет. Сегодня он способен на многое - к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться!

Водолей

Сегодня уверенность Водолея в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить его делам. Как иначе объяснить тот факт, что Водолей способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды гороскопа предупреждают, что даже если Водолей сегодня уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка - это думать, что не ошибешься. Ну и о дипломатичности сегодня тоже забывать не следует!

Рыбы

Сегодня Рыбы рискуют испытать упадок сил - им будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому они с удовольствием отложат в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от них активного вмешательства, Рыбы способны внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Рыб, сколько их пессимистичный душевный настрой. Звезды гороскопа обещают, что достаточно Рыбам сегодня встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ними неплохие возможности.