https://news.day.az/politics/1850677.html Две большие разницы - Кремль подтвердил значение диалога с Баку - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова Сегодняшний телефонный звонок Президента России Владимира Путина Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву стал важнейшим политическим событием, ярко демонстрирующим истинный вектор развития отношений между Баку и Москвой.

Две большие разницы - Кремль подтвердил значение диалога с Баку - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Политика, 28 июля 2026 23:00 (UTC +04:00) 8 382
Две большие разницы - Кремль подтвердил значение диалога с Баку

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшний телефонный звонок Президента России Владимира Путина Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву стал важнейшим политическим событием, ярко демонстрирующим истинный вектор развития отношений между Баку и Москвой. Подчеркнутое обоюдное стремление к укреплению и углублению двустороннего взаимодействия прозвучало как отрезвляющий ответ тем силам, которые на протяжении долгого времени пытались внести раскол в отношения между Азербайджаном и Россией.

В очередной раз было продемонстрировано, что на фоне масштабных региональных трансформаций Азербайджан имеет принципиальную, суверенную позицию по всем вопросам, представляющим интерес для нашей страны. Ни у кого и никогда не должно возникать сомнений в том, что Азербайджан - это сильный, равноправный и самодостаточный партнер, игнорировать интересы которого невозможно.

Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Тут стоит также констатировать, что вектор внешней политики Азербайджана всегда отличался предсказуемостью, принципиальностью и верностью базовым нормам международного права. Официальный Баку неизменно и последовательно выступал за построение исключительно равных, глубоко взаимовыгодных и отвечающих взаимным интересам отношений со всеми без исключения странами мира, включая Российскую Федерацию.

Азербайджан никогда не строил союзы против третьих государств, не вступал в сомнительные геополитические блоки и не позволял превращать свою суверенную территорию в плацдарм для чужих геополитических игр и интриг. В основе каспийской и кавказской стратегии Баку лежит концепция равной безопасности, прагматичного экономического сотрудничества и незыблемого уважения к территориальной целостности друг друга.

Ну а прошедший недавно IV Шушинский глобальный медиа-форум стал идеальной международной площадкой, на которой Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз четко, открыто и масштабно обозначил подходы нашей страны к региональным проблемам, процессам нормализации и развитию двусторонних связей. Выступая перед авторитетной аудиторией из десятков стран, глава нашего государства затронул ключевые аспект региональной стабильности и высказал важнейшие тезисы относительно будущего межгосударственных связей.

Говоря о нынешнем характере отношений между Азербайджаном и Россией, Ильхам Алиев тогда подчеркнул, что странам удалось выйти на траекторию полной нормализации и они демонстрируют устойчивую позитивную динамику.

"Отношения между Азербайджаном и Россией демонстрируют позитивную динамику, и, несмотря на трудности, которые были преодолены, они продолжают развиваться... Мы также видели заявления российских официальных лиц, включая президента Владимира Путина, относительно динамики двусторонних отношений", - заявил тогда Президент Азербайджана.

Конструктивный подход Баку наглядно доказывает, что обе страны способны находить общий язык по самым сложным вопросам, если в основе диалога лежат уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела и учет взаимных интересов. Позиция Ильхама Алиева на Шушинском форуме ясно дала понять: развитие стабильных отношений - это не сиюминутная конъюнктура, а долгосрочный приоритет, который в полной мере отвечает фундаментальным национальным интересам как Азербайджана, так и России.

Тем не менее, позитивная динамика и прагматизм высшего руководства двух государств регулярно сталкиваются с яростным сопротивлением определенных деструктивных кругов внутри самой Российской Федерации. Анализ медийного пространства показывает, что напряженность в российско-азербайджанских отношениях практически всегда возникала по вине конкретных ангажированных сил в РФ. Речь идет о пуле радикально настроенных журналистов, экспертов, политологов, блогеров и даже отдельных депутатов Государственной Думы, которые на протяжении месяцев целенаправленно подогревали градус напряжения между нашими странами.

Их публичные выступления, часто носящие откровенно провокационный характер, преследовали одну-единственную цель - сформировать вокруг Азербайджана токсичную информационную атмосферу, поставить под сомнение суверенные права и успехи Баку. Они пытались навязать российской общественности ложный тезис о "ненадежности" Азербайджана, тем самым лоббируя интересы сторонних геополитических игроков и дестабилизируя ситуацию на Южном Кавказе.

Такие действия не только наносили вред двусторонним связям, но и шли вразрез с официальной стратегической линией Кремля. Факт прямого, инициативного звонка Владимира Путина Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, надеемся, отрезвит эти деструктивные силы. Официальная Москва на самом высоком уровне продемонстрировала, что ценит конструктивный диалог с Баку, оставив радикальных кликуш на обочине реальной дипломатии.

Тут стоит отметить, что всплеск активности антиазербайджанских сил в Москве выглядит особенно нелепо и оторвано от реальности на фоне глубокого системного кризиса, в котором оказалась соседняя Армения. Нынешний расклад сил на Южном Кавказе демонстрирует колоссальную разницу в геополитическом статусе, весе и потенциале двух республик. Азербайджан - это экономически мощное, военно-политически независимое и абсолютно самодостаточное государство. Баку не нуждается в иностранных финансовых субсидиях, внешних дотациях или зарубежных гарантах безопасности. Имея сильную экономику, диверсифицированные энергетические маршруты и мощную современную армию, Азербайджан стал ключевым субъектом региональной политики.

Именно поэтому развивать полноценные, долгосрочные и глубокие стратегические отношения с нашей страной сегодня одинаково активно стремятся абсолютно все ключевые глобальные центры силы: и Россия, и США, и Китай, и Европейский Союз. Азербайджан выступает в роли важнейшего транспортного, энергетического и логистического узла всей Евразии, разговаривая со всеми партнерами исключительно на равных и с позиции взаимного уважения.

О чем говорит звонок Путина в Баку

О чем говорит звонок Путина в Баку

К Армении же у этих мировых центров силы сформировалось совершенно иное, прагматично-настороженное отношение. В отличие от Баку, Ереван долгие годы выбирает путь хаотичного политического лавирования. Одновременно заигрывая с западными институтами, Армения в то же время пытаясь удержаться за российские экономические ресурсы. Москва открыто выражает свое глубокое недовольство подобными "финтами ушами". Говоря конкретнее, российское руководство уже направляло Еревану прямые, недвусмысленные сигналы о неприемлемости и опасности такого поведения.

И тут нужно констатировать, что ни на Западе, ни на Востоке не уважают партнеров, которые готовы в любой момент сменить союзнические обязательства в надежде получить сиюминутную выгоду. В этой связи показательны и сухие, но крайне красноречивые дипломатические маркеры. В то время как Владимир Путин сам, по собственной инициативе, звонит Ильхаму Алиеву, Никол Пашинян на протяжении длительного времени тщетно пытался выйти на прямой контакт с российским президентом, добившись телефонного разговора лишь с огромным трудом и после многочисленных запросов.

Более того, российский лидер демонстративно проигнорировал факт переизбрания Пашиняна на пост премьер-министра, не направив официального поздравления даже спустя два месяца после подведения итогов выборов. Да и во время своего визита в Россию армянский премьер так и не смог встретиться с главой государства, ограничившись рабочими переговорами с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Эти факты являются четким отражением реального веса, авторитета и репутации Азербайджана и Армении не только в глазах руководства РФ, но и на международной арене.

Сильные мировые игроки предпочитают иметь дело с сильными, предсказуемыми и суверенными партнерами, такими как Азербайджан, способными держать свое слово и контролировать ситуацию в регионе. К странам, утратившим субъектность и превратившимся в инструмент чужого влияния, отношение всегда будет соответствующим.

В этой связи необходимо указать и на то, что армянским властям, которые до сих пор пытаются "лавировать", уклоняться от прямых обязательств и искусственно затягивать устранение ключевых причин, препятствующих подписанию окончательного мирного договора с Азербайджаном, пора осознать: время пустых маневров и затягивания времени безвозвратно ушло. Каждая новая попытка Еревана схитрить, задействовать внешних покровителей или переложить ответственность за срыв мира на третьи страны лишь ухудшает позиции самой Армении и заводит ее в еще более глубокий стратегический тупик.

Телефонный звонок из Кремля в Баку наглядно продемонстрировал, что реальная геополитика строится не на популизме, а на базе жесткого прагматизма, взаимной выгоды и уважения к реальной силе. Азербайджан делом доказал свою ценность как надежный, независимый суверен и лидер региона. Дальнейшее развитие Южного Кавказа и архитектура его безопасности будут определяться именно этой очевидной реальностью, вопреки любым токсичным провокациям деструктивных сил.

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#ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ #РОССИЯ #ВЛАДИМИР ПУТИН #АЗЕРБАЙДЖАН
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