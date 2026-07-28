Две большие разницы - Кремль подтвердил значение диалога с Баку - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшний телефонный звонок Президента России Владимира Путина Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву стал важнейшим политическим событием, ярко демонстрирующим истинный вектор развития отношений между Баку и Москвой. Подчеркнутое обоюдное стремление к укреплению и углублению двустороннего взаимодействия прозвучало как отрезвляющий ответ тем силам, которые на протяжении долгого времени пытались внести раскол в отношения между Азербайджаном и Россией.

В очередной раз было продемонстрировано, что на фоне масштабных региональных трансформаций Азербайджан имеет принципиальную, суверенную позицию по всем вопросам, представляющим интерес для нашей страны. Ни у кого и никогда не должно возникать сомнений в том, что Азербайджан - это сильный, равноправный и самодостаточный партнер, игнорировать интересы которого невозможно.

Тут стоит также констатировать, что вектор внешней политики Азербайджана всегда отличался предсказуемостью, принципиальностью и верностью базовым нормам международного права. Официальный Баку неизменно и последовательно выступал за построение исключительно равных, глубоко взаимовыгодных и отвечающих взаимным интересам отношений со всеми без исключения странами мира, включая Российскую Федерацию.

Азербайджан никогда не строил союзы против третьих государств, не вступал в сомнительные геополитические блоки и не позволял превращать свою суверенную территорию в плацдарм для чужих геополитических игр и интриг. В основе каспийской и кавказской стратегии Баку лежит концепция равной безопасности, прагматичного экономического сотрудничества и незыблемого уважения к территориальной целостности друг друга.

Ну а прошедший недавно IV Шушинский глобальный медиа-форум стал идеальной международной площадкой, на которой Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз четко, открыто и масштабно обозначил подходы нашей страны к региональным проблемам, процессам нормализации и развитию двусторонних связей. Выступая перед авторитетной аудиторией из десятков стран, глава нашего государства затронул ключевые аспект региональной стабильности и высказал важнейшие тезисы относительно будущего межгосударственных связей.

Говоря о нынешнем характере отношений между Азербайджаном и Россией, Ильхам Алиев тогда подчеркнул, что странам удалось выйти на траекторию полной нормализации и они демонстрируют устойчивую позитивную динамику.

"Отношения между Азербайджаном и Россией демонстрируют позитивную динамику, и, несмотря на трудности, которые были преодолены, они продолжают развиваться... Мы также видели заявления российских официальных лиц, включая президента Владимира Путина, относительно динамики двусторонних отношений", - заявил тогда Президент Азербайджана.

Конструктивный подход Баку наглядно доказывает, что обе страны способны находить общий язык по самым сложным вопросам, если в основе диалога лежат уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела и учет взаимных интересов. Позиция Ильхама Алиева на Шушинском форуме ясно дала понять: развитие стабильных отношений - это не сиюминутная конъюнктура, а долгосрочный приоритет, который в полной мере отвечает фундаментальным национальным интересам как Азербайджана, так и России.

Тем не менее, позитивная динамика и прагматизм высшего руководства двух государств регулярно сталкиваются с яростным сопротивлением определенных деструктивных кругов внутри самой Российской Федерации. Анализ медийного пространства показывает, что напряженность в российско-азербайджанских отношениях практически всегда возникала по вине конкретных ангажированных сил в РФ. Речь идет о пуле радикально настроенных журналистов, экспертов, политологов, блогеров и даже отдельных депутатов Государственной Думы, которые на протяжении месяцев целенаправленно подогревали градус напряжения между нашими странами.

Их публичные выступления, часто носящие откровенно провокационный характер, преследовали одну-единственную цель - сформировать вокруг Азербайджана токсичную информационную атмосферу, поставить под сомнение суверенные права и успехи Баку. Они пытались навязать российской общественности ложный тезис о "ненадежности" Азербайджана, тем самым лоббируя интересы сторонних геополитических игроков и дестабилизируя ситуацию на Южном Кавказе.

Такие действия не только наносили вред двусторонним связям, но и шли вразрез с официальной стратегической линией Кремля. Факт прямого, инициативного звонка Владимира Путина Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, надеемся, отрезвит эти деструктивные силы. Официальная Москва на самом высоком уровне продемонстрировала, что ценит конструктивный диалог с Баку, оставив радикальных кликуш на обочине реальной дипломатии.

Тут стоит отметить, что всплеск активности антиазербайджанских сил в Москве выглядит особенно нелепо и оторвано от реальности на фоне глубокого системного кризиса, в котором оказалась соседняя Армения. Нынешний расклад сил на Южном Кавказе демонстрирует колоссальную разницу в геополитическом статусе, весе и потенциале двух республик. Азербайджан - это экономически мощное, военно-политически независимое и абсолютно самодостаточное государство. Баку не нуждается в иностранных финансовых субсидиях, внешних дотациях или зарубежных гарантах безопасности. Имея сильную экономику, диверсифицированные энергетические маршруты и мощную современную армию, Азербайджан стал ключевым субъектом региональной политики.

Именно поэтому развивать полноценные, долгосрочные и глубокие стратегические отношения с нашей страной сегодня одинаково активно стремятся абсолютно все ключевые глобальные центры силы: и Россия, и США, и Китай, и Европейский Союз. Азербайджан выступает в роли важнейшего транспортного, энергетического и логистического узла всей Евразии, разговаривая со всеми партнерами исключительно на равных и с позиции взаимного уважения.

К Армении же у этих мировых центров силы сформировалось совершенно иное, прагматично-настороженное отношение. В отличие от Баку, Ереван долгие годы выбирает путь хаотичного политического лавирования. Одновременно заигрывая с западными институтами, Армения в то же время пытаясь удержаться за российские экономические ресурсы. Москва открыто выражает свое глубокое недовольство подобными "финтами ушами". Говоря конкретнее, российское руководство уже направляло Еревану прямые, недвусмысленные сигналы о неприемлемости и опасности такого поведения.

И тут нужно констатировать, что ни на Западе, ни на Востоке не уважают партнеров, которые готовы в любой момент сменить союзнические обязательства в надежде получить сиюминутную выгоду. В этой связи показательны и сухие, но крайне красноречивые дипломатические маркеры. В то время как Владимир Путин сам, по собственной инициативе, звонит Ильхаму Алиеву, Никол Пашинян на протяжении длительного времени тщетно пытался выйти на прямой контакт с российским президентом, добившись телефонного разговора лишь с огромным трудом и после многочисленных запросов.

Более того, российский лидер демонстративно проигнорировал факт переизбрания Пашиняна на пост премьер-министра, не направив официального поздравления даже спустя два месяца после подведения итогов выборов. Да и во время своего визита в Россию армянский премьер так и не смог встретиться с главой государства, ограничившись рабочими переговорами с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Эти факты являются четким отражением реального веса, авторитета и репутации Азербайджана и Армении не только в глазах руководства РФ, но и на международной арене.

Сильные мировые игроки предпочитают иметь дело с сильными, предсказуемыми и суверенными партнерами, такими как Азербайджан, способными держать свое слово и контролировать ситуацию в регионе. К странам, утратившим субъектность и превратившимся в инструмент чужого влияния, отношение всегда будет соответствующим.

В этой связи необходимо указать и на то, что армянским властям, которые до сих пор пытаются "лавировать", уклоняться от прямых обязательств и искусственно затягивать устранение ключевых причин, препятствующих подписанию окончательного мирного договора с Азербайджаном, пора осознать: время пустых маневров и затягивания времени безвозвратно ушло. Каждая новая попытка Еревана схитрить, задействовать внешних покровителей или переложить ответственность за срыв мира на третьи страны лишь ухудшает позиции самой Армении и заводит ее в еще более глубокий стратегический тупик.

Телефонный звонок из Кремля в Баку наглядно продемонстрировал, что реальная геополитика строится не на популизме, а на базе жесткого прагматизма, взаимной выгоды и уважения к реальной силе. Азербайджан делом доказал свою ценность как надежный, независимый суверен и лидер региона. Дальнейшее развитие Южного Кавказа и архитектура его безопасности будут определяться именно этой очевидной реальностью, вопреки любым токсичным провокациям деструктивных сил.