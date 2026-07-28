В Пакистане из-за дождей погибли более 100 человек - ВИДЕО

По меньшей мере 109 человек погибли, 362 получили травмы в Пакистане из-за ливневых дождей и связанных с ними инцидентов с 26 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями исламской республики.

Основной удар стихии пришелся на северо-западную провинцию Хайбер-Пахтунхва, где муссонные дожди унесли жизни 55 человек. В восточной провинции Пенджаб зафиксировано 36 жертв.

Потоки воды повредили около 800 зданий, из них более 200 были разрушены полностью. С конца июня в стране было проведено 148 спасательных операций, в ходе которых были спасены около 4 тыс. человек.

Сезон муссонов в Пакистане обычно длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным катастрофам.